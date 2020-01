Star Trek: Picard me despierta esperanzas y nostalgia

Matt Kennedy/CBS ©2019 CBS Interactive

No sería una exageración decir que Star Trek ayudó a criarme. De niño, estaba obsesionado con todas las series. Star Trek es el primer programa de televisión que recuerdo haber visto. De hecho, la primera escena de sexo que vi fue en Star Trek: Deep Space Nine. Fue con mi abuelo, cuando tenía 8 años. Me advirtió que no lo mencionara a mis padres antes de tomar un largo sorbo de su té helado. Star Trek ha estado conmigo desde que tengo memoria. Aunque todavía no he visto la nueva serie, Star Trek: Picard, me emociona su lanzamiento y las nuevas aventuras del capitán Picard.

Si bien he disfrutado de diferentes aspectos de la miríada de series creadas en el universo de Star Trek, el capitán Picard (Patrick Stewart) trajo una dignidad y gravedad al universo de Star Trek que no tiene equivalente. Era empático, un líder consumado, un explorador valiente y nunca huyó ante el peligro. Usó la violencia solo cuando fue absolutamente necesaria y escuchó a quienes lo rodeaban. Durante mi niñez, lo admiré tanto como si fuera un adulto de verdad. Esperaba fervientemente que algún día podría alistarme en Starfleet, viajar por el universo a gran velocidad y aprender sobre diferentes planetas y culturas. Todo ello mientras derrotaba a los enemigos de la paz. En el panteón de los capitanes de Star Trek, sus historias dieron cabida a un capitán venerable y misterioso, insinuando el pasado sin divulgar todo de una vez. Para los fanáticos de la serie, como yo, Star Trek: Picard ofrece la oportunidad de completar su personaje y explorar nuevos matices del mítico capitán.

En estos momentos Picard se nos presenta cuidando su viñedo en La Barre, Francia, deprimido por la muerte de Data y su fracaso para salvar a Romulus. Se ha peleado con Starfleet y recién comienza a hacer las paces con el pasado. Veinte años después del decepcionante Star Trek: Nemesis, Picard es una oportunidad para escribir de nuevo el final de Jean-Luc y hacerlo mejor. Una oportunidad para redimir a este personaje de mi niñez tras Nemesis y permitirme reencontrarme con él siendo un adulto. ¿Me emocionarán tanto las aventuras de Picard en mi treintena como lo hicieron durante mi infancia?

De Star Trek: Picard, no espero batallas espaciales alimentadas con adrenalina o la plena integración de los miembros anteriores en esta nueva historia (aunque se rumora que algunos podrían regresar). En cambio, espero un viaje más introspectivo. Espero aprender más sobre Jean-Luc Picard, sobre sus luchas en el pasado y el futuro de Starfleet. A diferencia de Star Trek: Discovery, que tenía la libertad de crear una historia original con nuevos personajes, Star Trek: Picard debería revelarnos una aventura única sobre un personaje tan conocido como el capitán Picard. Además de aprovechar la reverencia y nostalgia que todos los fanáticos tenemos por él, haciendo brillar de nuevo el universo de Star Trek que llegamos a amar en Star Trek: The Next Generation.

Cuando era niño, Star Trek encendió mi imaginación, dándome un gusto por lo desconocido; las series tocaron muchas ideas que me fueron identificables. Como adulto, su significado ha cambiado, pero su esencia es la misma. La importancia de llevarse bien con los demás, superar los problemas y no tener miedo de lo desconocido son temas universales que no pasan de moda. Tal y como Picard ha madurado en la nueva serie, yo también. Y cuando la vea, imagino que será un reencuentro con mi héroe de niño, pero esta vez, compartiendo una conversación de adultos.

Star Trek: Picard se estrenó el 23 de enero de 2020 en CBS All Access en Estados Unidos y Amazon Prime Video en el resto del mundo. La serie está estrenando un episodio a la semana. La primera temporada de Star Trek: Picard cuenta con 10 episodios. La serie ha sido renovada para una segunda temporada.

