'Star Trek 4': Una mujer dirigirá la próxima película

Paramount Pictures

El presidente de Paramount Pictures, Jim Gianopulos, anunció el miércoles en la conferencia CinemaCon, celebrada esta semana en Las Vegas, que el estudio trabaja actualmente en el desarrollo de dos películas de Star Trek.

Y, según informa la página Web Deadline, el estudio desea que una mujer directora asuma uno de estos filmes. Las conversaciones estarían adelantadas ya con S.J. Clarkson, la realizadora que dirigió el episodio piloto de la serie Jessica Jones de Netflix. Así, Clarkson sería la primera mujer en dirigir una película de la franquicia Star Trek.

El ejecutivo no reveló detalles de ambos proyectos, según reseña The Hollywood Reporter. No obstante, el anuncio causó sorpresa, pues la última película de la franquicia, Star Trek: Beyond (2016), tuvo ingresos en la taquilla global muy por debajo de los esperados (US$343.5 millones, según Box Office Mojo).

The Hollywood Reporter también publicó que el otro proyecto podría ser dirigido por Quentin Tarantino, quien ya expresó interés en escribir un guión de Star Trek para el productor y director J.J. Abrams, responsable del exitoso relanzamiento de la saga con la película Star Trek (2009).

En 2016 se difundió la información de que la próxima película de Star Trek tendría a Chris Hemsworth volviendo a interpretar el papel de George Kirk, el padre del capitán James T. Kirk (Chris Pine), en una realidad alterna en la que ambos personajes coincidirían de jóvenes. Pero nada de ello está confirmado.

Lo único seguro es el primer vistazo a la segunda temporada de la serie Star Trek: Discovery, con un video detrás de cámara de la producción. Todavía no se ha anunciado su fecha de lanzamiento en CBS All Access (EE.UU.) y Netflix (resto del mundo).

Por ahora se ignora la fecha de lanzamiento de estas dos nuevas películas de Star Trek.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el 27 de abril de 2018 a las 7:30 p.m. hora del Este de Estados Unidos (4:30 pm hora del Pacífico).

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.