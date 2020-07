Star Trek Discovery: La temporada 3 llega en octubre de 2020

Agrandar Imagen CBS All Access

La serie Star Trek: Discovery culminó su segunda temporada con un estampido, dejando a Michael Burnham (Sonequa Martin-Green) y a la tripulación de su nave estelar ante un futuro incierto.

Los fanáticos no tendrán que esperar mucho para visitar estos nuevos mundos en el espacio. La serie Discovery regresa a la plataforma de streaming CBS All Access el 15 de octubre de 2020. (CBS All Access forma parte de ViacomCBS, corporación a la que también pertenecen CNET y CNET en Español).

El breve video con el anuncio de la fecha de estreno muestra a la oficial Burnham sin uniforme en un planeta de aspecto inhabitable. Ella sostiene un poste con lo que parece ser una versión de la bandera de la Federación Unida de Planetas. La bandera está hecha jirones, insinuando una dramática historia para los nuevos episodios.

"Ahora que viven en una época llena de incertidumbre, la tripulación de la nave U.S.S. Discovery debe luchar -- con la ayuda de algunos nuevos amigos -- para recuperar un futuro esperanzador", adelantó CBS All Access en el video.