Star Trek Discovery renovada para una tercera temporada: reporte

La nave USS Discovery seguirá explorando la galaxia pues CBS All Access renovó la serie Star Trek: Discovery para una tercera temporada, según publicó The Hollywood Reporter. Además, la plataforma de streaming ascendió a la productora ejecutiva Michelle Paradise al cargo co-showrunner de la serie, junto con Alex Kurtzman. (CBS All Access forma parte de CBS, a la pertenecen CNET y CNET en Español).

No se dio a conocer la fecha de lanzamiento de la nueva temporada, pues la temporada 2 recién se estrenó el pasado 18 de enero.

En apenas dos temporadas Star Trek: Discovery se ha erigido en la punta de lanza del relanzamiento televisivo de la saga, pues CBS All Access está desarrollando un spin off basado en el personaje interpretado por Michelle Yeoh en Discovery; un drama centrado en el Capitán Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) y una comedia de dibujos animados llamada Star Trek: Lower Decks.

Además, hay un acuerdo con Nickelodeon para producir series animadas de Star Trek dirigidas al público infantil.

La segunda temporada de Star Trek: Discovery se transmite actualmente por CBS All Access en Estados Unidos y por Netflix fuera de EE.UU.

