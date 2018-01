CBS

Si tienes una caja Amazon Fire TV o una Fire TV Stick y haces streaming de apps como Netflix y YouTube, ahora también podrás disfrutar del gran catálogo de programas de televisión de CBS.

La gigante cadena de televisión anunció el viernes que los suscriptores a Amazon Prime ya pueden descargar el app de All Access para ver programas sin anuncios en la plataforma Amazon Video. Por el momento sólo estará disponible el app con la suscripción que ofrece la versión sin anuncios que cuesta US$10 al mes. CBS dice que la versión con publicidad limitada, que cuesta US$6 al mes, llegará en los próximos meses.

Entre los videos disponibles a través de CBS All Access están todas las telenovelas, las series dramáticas y cómicas, y los programas de espectáculos nocturnos. Los usuarios también podrán acceder su estación local de CBS, así como también los partidos deportivos – como de fútbol americano – que transmite la cadena. Y si aún no has comenzando a ver la serie exclusiva Star Trek: Discovery, ahora es tu oportunidad porque ya se anunció la segunda temporada.

CBS es la empresa matriz de CNET y CNET en Español.