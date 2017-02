Si te gusta llevar cosas en la cabeza, parece que el 2017 pinta como un buen año.

La feria del juguete de Nueva York tuvo lugar este fin de semana, y con ella llegó una oleada de los mejores juguetes geek que veremos este año. Durante el evento de adelanto de Hasbro, el equipo más notable era el casco de alta gama de Star Lord de Guardias of the Galaxy. No saldrá al mercado a tiempo del estreno de la próxima película, pero tal vez esté a tiempo para el lanzamiento de la cinta en video (o para tus planes de disfraz de Halloween).

Me cupo en la cabeza como una máscara de hockey (aunque me tuve que quitar las gafas), pero lo mejor de este casco es que se conecta vía Bluetooth de manera que puedes escuchar música con él.

Sarah Tew/CNET

Cuesta US$99, lo cual no es barato, pero sí que luce impresionante. Y sus ojos se iluminan de color rojo y todo.

De manera similar, la nueva adición de disfraces de Hasbro a la línea de juguetes y objetos coleccionables de Star Wars es un casco del rebelde Poe Dameron, con un diseño que se siente casi como parte del vestuario original de la cinta. El casco, que cuesta US$80, se ajusta cómodamente en mi cabeza, y viene con visor y relleno interior. El casco también incluye efectos de sonido tipo surround pregrabados que te hacen sentir como si estuvieras en una nave X-Wing y BB-8 te estuviera mandando señales. Es perfecto para ir la presentación a la medianoche de The Last Jedi.

Sarah Tew/CNET

Tanto el casco de Star-Lord como el de Poe Dameron llegarán a las tiendas en el otoño.