Central Park: La serie musical en Apple TV Plus con Stanley Tucci y Daveed Diggs

A diferencia de lo que pueda parecer, entrevistar en tiempos del coronavirus no es nada sencillo. Tecnologías de videoconferencia como Zoom, WebEx, Skype, Hangouts y un largo etcétera han hecho posible las entrevistas en video desde el distanciamiento social. Pero no todo funciona siempre como debería.

Ese fue el caso de mi entrevista con Stanley Tucci y Daveed Diggs para hablar de su nueva serie animada musical de Apple TV Plus, Central Park. La nueva comedia del creador de Bob's Burgers, Loren Bouchard, se estrena este 29 de mayo.

Estamos hablando de una entrevista que inicialmente ya tenía la duración -- poco facilitadora de conversaciones fluidas -- de cuatro minutos. Una cantidad de tiempo suficiente, sin embargo, para que mi computadora decidiera congelarse y abandonarme. Pude regresar a la entrevista después de un reset lleno de histerismo y con apenas dos minutos más para preguntas. Y a pesar de todo, Tucci y Diggs lograron darme respuestas interesantes.

En Central Park Tucci interpreta a una despótica heredera que vive frente al mítico parque neoyorquino y tiene planes para su desarrollo inmobiliario. Diggs es a su vez Helen, su resignada asistenta. Está claro que la animación les da a ambos intérpretes la oportunidad de poner voz a personajes que de otra forma difícilmente podrían personificar.

"Liberador es la palabra", reconoció Diggs. "Lo único que tienes que hacer es decir las palabras". Tucci estuvo de acuerdo con su compañero de reparto en las ventajas que representa la animación. "No tienes que maquillarte. No estás durante 12 ó 15 horas en alguna localización extraña o set destartalado. Es un trabajo maravilloso. Somos afortunados", explicó el intérprete de The Devil Wears Prada y The Hunger Games.

Diggs, que además de una dilatada carrera musical como rapero tiene sendos premios Tony y Grammy por su papel en el reparto original del musical de Broadway Hamilton, reconoció que no es de los de ponerse a cantar de repente como lo hacen los protagonistas de Central Park. "La música es muy importante en mi vida, pero nunca me pongo a cantar de forma espontánea. No creo que nadie quiera eso de mí", me explicó el también protagonista de Snowpiercer.

Con Tucci, en cambio, las cosas son un poco diferentes. A pesar de que su experiencia musical sea mucho menor. "El único musical en el que he cantado tres frases fue Beauty and the Beast. Y fue un proceso tortuoso para todo el mundo. Pero sí me pongo a cantar en casa a veces. Mis hijos se avergüenzan y se van", explicó el veterano intérprete.

Tanto Diggs como Tucci estuvieron de acuerdo que los momentos difíciles que estamos viviendo son perfectos para este género. "Creo que durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial los musicales fueron increíblemente importantes para el público. Levantaban el ánimo y te daban esperanza. Nunca es mala época para los musicales, pero ha habido épocas muy buenas para ellos y esta es una de ellas", dijo Tucci.

Para Diggs el secreto de los musicales es que nos afectan por duplicado. Por un lado está la historia que también incluye cualquier forma de cine, teatro o televisión. Y por otro, el ingrediente musical, que en realidad se puede disfrutar independientemente de la historia. "Es una dosis extra de alegría", matizó el actor y cantante.

En cuanto a Hamilton, tiempo para preguntarle a Diggs por el estreno este 3 de julio del musical en Disney Plus hubo. Interrupción de publicista que impidió la respuesta porque me había quedado sin tiempo, también. Al menos mi computadora no se congeló una segunda vez.