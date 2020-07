Stanley Tucci protagonizará una serie española dirigida por Alejandro Amenábar

Paramount Pictures

El actor Stanley Tucci (Captain America: The First Avenger, The Lovely Bones) protagonizará la serie española La fortuna, producida por los canales AMC (EE.UU.) y Movistar Plus (España) y dirigida por Alejandro Amenábar (The Others, Mar adentro), reportó Variety el miércoles, 29 de julio.

La serie de seis episodios está basada en la novela gráfica (2018), con guion del escritor Guillermo Corral e ilustrada por el dibujante de cómics valenciano Paco Roca, ganador del Premio Eisner 2020 a mejor edición estadounidense de material internacional por su novela gráfica The House.

Basada en hechos reales, la serie es un thriller que narra el descubrimiento en 2009 de los restos de la fragata española Nuestra Señora de las Mercedes por parte de la empresa cazatesoros estadounidense Odyssey Marine Exploration. La trama es una mezcla de intriga política, piratas, tesoros y aventuras que relata la lucha real del estado español para recuperar el tesoro de la fragata hundida a principios del siglo XIX

El tesoro del Cisne Negro ha sido comparado con dos clásicas aventuras de Tintin, El secret de l'Unicorn (1942) y El tresor de Rackham el Roig (1943), pero mantiene un tono documental y realista pues, al fin y al cabo, se inspira en hechos reales.

Tucci interpreta al aventurero Frank Wild, quien descubre el mayor tesoro submarino jamás encontrado en el fondo del Océano Atlántico. En el elenco lo acompañan Álvaro Mel -- quien da vida al diplomático español Álex Ventura, quien lucha por recuperar el tesoro --, Clarke Peters (Da 5 Bloods), Ana Polvorosa (Las chicas del cable), T'Nia Miller (Years and Years), Karra Elejalde (Mientras dure la guerra), Blanca Portillo (Volver), Pedro Casablanc (White Lines) y Manolo Solo (Pan's Labyrinth).

Según Variety, la serie se filmará a partir de agosto en Madrid, Cádiz, Zaragoza, en las costas de Galicia y el País Vasco, y finalmente la producción se desplazará a Estados Unidos en 2021.

Por ahora no hay fecha fija de estreno pero está previsto que La fortuna se emita a través de AMC en Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica, y a través de Movistar Plus en España.