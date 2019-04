Disney/Marvel Studios

Cuesta imaginar una película de Marvel sin un cameo de Stan Lee. Pero, tras su muerte —acaecida el 12 de noviembre de 2018, a los 95 años— muchos fanáticos se preguntaban cuál habría sido su última aparición filmada en una película Marvel antes de su fallecimiento. Pues ahora uno de los directores de Avengers: Endgame lo ha revelado.

Según la página Web Geek Tyrant, Joe Russo, co-director de Avengers: Endgame, estuvo presente el pasado 1 de abril en el lanzamiento de la canción Marvel Anthem, en Mumbai, India. Allí respondió la pregunta sobre el último cameo de Stan Lee.

"Creo que su último cameo está en Endgame. No recuerdo si estaba lo suficientemente bien (de salud) como para hacer el cameo en Spider-Man: Far From Home o no", confesó Russo.

No es una afirmación categórica pero tiene sentido que el último cameo de Stan Lee se produzca en Avengers: Endgame, película que concluye la llamada Fase 3 del Universo Cinematográfico Marvel.

Stan Lee efectuó más de 35 cameos en largometrajes, siendo los más recientes en Venom (en el que se le ve paseando a un perro), Ralph Breaks the Internet (aparece, en versión de dibujos animados, en un chat), Spider-Man: Into the Spider-Verse (en versión animada, vendiéndole a Miles Morales un traje barato de Hombre Araña) y Captain Marvel (es un pasajero del vagón de tren en el que Carol Danvers persigue a un skrull).

En total, hizo breves apariciones en más de 20 largometrajes de Marvel Studios, cinco con Twentieth Century Fox (las sagas X-Men y Deadpool) y ocho con Sony Pictures (las sagas Spider-Man, Fantastic Four y Venom). Eso sin contar sus cameos en series televisivas con actores y con dibujos animados en la televisión. No en balde, los cameos de Stan Lee tienen hasta su propia página en Wikipedia.

El propio Joe Russo ya había revelado en noviembre de 2018 al diario inglés The Independent que Stan Lee filmó su cameo en Avengers: Endgame al mismo tiempo que lo hizo para Ant-Man and the Wasp (2018).

"A Stan no le gusta volar, así que tratamos de filmar varios cameos al mismo tiempo", fue citado Russo en el reporte de The Independent, por medio de unas declaraciones brindadas por el director a BBC Radio Scotland. "Así que, como se estaban filmando películas en estudios vecinos, Ant-Man 2 y Avengers 4, lo llevamos de un set al otro y así logramos que hiciera todos sus cameos en un solo día".

Se ignoran los detalles de cómo será la aparición de Stan Lee en la próxima película de los Avengers, pero los fanáticos han desarrollado la teoría de que todos los cameos de Lee están conectados y que en las películas del Universo Marvel Lee personifica a Uatu, uno de los Watchers, seres celestiales que se dedican a ver las proezas de los superhéroes en la galaxia.

Avengers: Endgame se estrena el 26 de abril.