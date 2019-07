Stan Lee resucita en nueva serie animada

Pure Imagination Studios

Stan Lee nos dejó de forma terrenal en noviembre de 2018, pero su esencia siempre seguirá con nosotros.

Lee será el protagonista de una nueva serie animada llamada The Amazing Stan, que mostrará al icono de los cómics cuando era niño. La serie se presentó en el marco de la Comic-Con 2019 como parte del panel especial "A Celebration of Stan Lee's Life and Legacy" celebrado en la convención y cuyo contenido recogió el medio, Deadline.

Pese a que el trabajo de Stan Lee estuvo vinculado desde sus orígenes a Marvel, no será Marvel Entertainment (la productora de Marvel) quien produzca esta serie animada, sino POW! Entertainment, la compañía productora de Stan Lee, y Pure Imagination Studios, serán quienes se encarguen de producirla.

El escritor Scott Peterson, responsable de la serie de animación Phineas y Ferb, está ya desarrollando la historia de la serie.

La idea de la serie es de John P. Roberts (Pure Imagination Studios) y Sanjee Gupta (The Simpsons). Ambos presentaron la idea a Stan Lee antes de su fallecimiento para que les diera su aprobación.

"The Amazing Stan mostrará a niños y adultos cómo habría sido Stan de niño, y está inspirada en su vida real", dijo Roberts en el panel. "Estará basada en un entorno atemporal como Peanuts", añadió.

Por el momento hay información sobre el reparto de voces que interpretará la serie ni sobre su fecha de lanzamiento.

Reproduciendo: Mira esto: Fallece Stan Lee, icono de los cómics y la cultura pop