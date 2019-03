Confirmado: Homenaje a y cameo de Stan Lee en Captain Marvel

Stan Lee murió en noviembre de 2018 pero su legado -- y su presencia -- sigue con nosotros.

Tras dos cameos póstumos pero en versión animada en Spider-Man into the Spider-verse y Ralph Breaks the Internet, el Stan Lee de carne y hueso vuelve desde la tumba para hacer un cameo en Captain Marvel.

En esta ocasión, Lee está dentro de un tren donde Carol Danvers (aka Captain Marvel) está luchando contra un skrull, un ser de una raza que puede adoptar la forma de otros seres. Por ello, Danvers tiene que adivinar cuál de los cientos de pasajeros en el metro de Los Ángeles es el skrull. En su búsqueda se topa con el personaje de Lee, que está sentado leyendo y hablando en voz alta, diciendo cosas como "Confía en mí, creyente verdadero", por lo que podemos asumir que el papel es de un fanático religioso.

Pero algo aún más interesante -- y conmovedor -- es el homenaje que hizo Marvel al co-creador de tantos y tantos de sus personajes más famosos al inicio de la película. Esta comienza con la típica animación de los superhéroes de la popular franquicia, pero de terminar los intercalan con fotos de Lee y cuando aparece el famoso logotipo de Marvel dentro de cada una de sus letras -- donde normalmente están los superhéroes -- aparecen imágenes de Lee. De ahí cortan a negros y sale la leyenda: "Gracias, Stan" (Thank you, Stan).

Este homenaje fue confirmado por los directores hace unos días en entrevista. Los cameos que grabó Lee antes de su muerte se confirmaron días después de que muriera en un hospital de Los Ángeles. Lo que no se sabía era la forma exacta que tomarían el homenaje y el cameo.

Debajo puedes ver muchos de los cameos más famosos de Lee: