¿Hay cameo de Stan Lee en Avengers: Endgame?

Si no quieres saber si Stan Lee aparece en la más reciente película de Marvel, deja de leer ahora.

Cuando el cocreador de muchos de los personajes más queridos de Marvel murió en noviembre del año pasado, se rumoró que había dejado varios cameos, entre ellos el de Spider-Man into the Spider-Verse y el de Captain Marvel. Ambos ya se revelaron con los estrenos de esas películas, pero hasta hace poco quedaba la incógnita sobre el posible cameo en Avengers: Endgame. Ahora sabemos que Marvel prepara un video con todos los cameos de Lee para homenajearlo.

Y con el estreno de la continuación de Infinity War ya ha sido confirmando que sí, Stan Lee hace un cameo. Sin darte muchos detalles de la cinta, en una escena que sucede en la década de los 40, se ve un close-up a las placas de un auto blanco. Cuando sube la cámara, se ve una pareja en el carro y el conductor es Lee con un look medio hippie y quien, al pasar junto a una base militar, grita "Hagan el amor, no la guerra". Después, la cámara apunta a la defensa trasera del auto donde se lee una estampa que dice "Nuff said", una de las frases conocidas de Lee que incluso también usó en su cameo de Spider-Man 3.

En su cameo de Captain Marvel, Lee aparece en dentro de un vagón de metro leyendo y recitando en voz alta las palabras de el guión de Mallrats, una película en la que salió en 1995, el mismo año en el que suceden las acciones de Captain Marvel.

El de Endgame será el último cameo de Lee en las películas de Marvel.

