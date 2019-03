Stadia: Las preguntas y dudas que aún tenemos del servicio de juegos de Google

Juan Garzon / CNET

Google presentó a Stadia el 19 de marzo como un revolucionario servicio de videojuegos por Internet que no necesitarían que un usuario lo descargara, instalar y actualizar, sino que todo estaría ubicado en los servidores de Google y sin presentar latencia o retrasos en los juegos.

Sin embargo, Stadia aún no está disponible y Google no reveló todos los detalles. Así que, por el momento, quedan muchas dudas, algunas de ellas muy claves las cuales recopilamos a continuación:

Compatibilidad: ¿iPhone, iPad...?

Google dijo que Stadia se podría acceder desde toda clase de dispositivos a través del navegador Chrome o un Chromecast Ultra. Sin embargo, cuando le preguntamos a la empresa sobre esto un portavoz dijo que esos eran todos los detalles que podían revelar en el momento.

La empresa hizo una demostración en una Pixelbook, un Pixel 3 XL y una Pixel Slate, al igual que una "PC" barata y un televisor sin marca.

La computadora barato no tenía tampoco una marca visible, pero en el teclado se pudo visualizar la tecla de Windows. Así que no solo Chrome OS sería parte de Stadia, sino que seguramente Windows también. Vale la pena tener en cuenta que los teclados de Windows también se pueden utilizar con otros sistemas operativos y aunque en muchas ocasiones la industria se refiere a "PC" como Windows, otros lo hacen simplemente para indicar que es una computadora (Personal Computer).

Además, nunca hubo ninguna mención de Mac, iPhone o iPad. Hubo mención del app de Stadia para Android, pero nada relacionado a Apple.

De manera similar, ¿será posible que un televisor con Android TV puede funcionar con Stadia o siempre es necesario tener un Chromecast Ultra? No lo sabemos.

Entonces, saber exactamente todos los dispositivos que serán compatibles con Stadia sigue siendo un misterio.

Plan de negocio

Google tampoco dijo si Stadia será un servicio por suscripción, de pago por juego o cuál sería el modelo de negocios. Esas dos son las principales opciones, pero no sabemos cuáles son los planes de Google para hacer accesible este servicio a toda clase de personas y en toda clase de dispositivos.

Precio

De manera similar, Google tampoco reveló cuál podría ser el precio de Stadia o cuánto costarían los juegos.

Juegos

Los videojuegos son clave para hacer exitoso este servicio, pero por el momento Doom Eternal ha sido el único juego nuevo anunciado, más allá de Assassin's Creed Odyssey que estuvo disponible en la versión beta del servicio llamado Project Stream hace unos meses.

Regresando a lo mismo, no queda claro cuántos juegos estarán disponibles en el lanzamiento y cómo sería el plan de negocios de ellos para Google y los desarrolladores.

Además, no se sabe si será posible jugar videojuegos que ya has comprado con anterioridad en otras plataformas o si será todo a través de Google.

Conectividad mínima

En Project Stream, Google tenía como requerimiento tener una conectividad de al menos 25Mbps, lo cual representa una conectividad promedio en la mayor parte de Estados Unidos. Sin embargo, la empresa no dejó en claro si los 25Mbps también serían un requerimiento para Stadia o si sería posible jugar videojuegos con conexiones con velocidades menores.

Teniendo en cuenta esto, no está claro cómo será el rendimiento y experiencia con velocidades inferiores ni se sabe qué tan bien funcionaría con millones de usuarios jugando a la vez. Google dice que, sin importar el número de usuarios (a menos de que llegue a existir un límite), la experiencia será muy fluida.

Otros requerimientos

De manera similar, Google tan solo ha dicho que lo que se necesita es el navegador Chrome, pero no es claro si esto será el único requerimiento (más allá de la velocidad de conexión) o si será necesario descargar algo más en algunos dispositivos (un app, extensión, etc.).

Regresando a lo mismo, ¿funcionará solo con tener el navegador Chrome instalado en un iPhone, de manera similar a un Galaxy S10 Plus? No lo sabemos. Google lo presentó como que esa era la idea, pero no es claro si esa idea se materializará en su lanzamiento o si simplemente es una visión a futuro.

Esperamos que muy pronto Google contesté todas estas preguntas sobre Stadia.

Reproduciendo: Mira esto: Stadia: Google quiere ofrecer videojuegos por Internet...