Juan Garzón / CNET

Google anunció el 19 de marzo su nuevo servicio de videojuegos por Internet llamado Stadia, como la puerta para permitir que toda clase de personas tengan acceso a videojuegos AAA desde toda clase de dispositivos. Pero, ¿qué dispositivos son realmente compatibles con Google Stadia?

La empresa reveló durante la presentación que celulares, tabletas, laptops y computadoras de escritorio con el navegador Chrome serían compatibles con Stadia, mientras que televisores con Chromecast Ultra también podrán disfrutar de su servicio de streaming de videojuegos que no requiere ni descargar, actualizar o instalar videojuegos.

No es claro si esto significa que cualquier celular, tableta, laptop, computadora de escritorio y televisor podrá disfrutar de Stadia.

Google le dijo a CNET en Español que "todo lo que se necesita es Chrome", así que la promesa de Google es que cualquiera de esos dispositivos debería funcionar con Stadia.

Sin embargo, la empresa hizo las demostraciones de Stadia en la Pixelbook, Pixel 3 XL, Pixel Slate, una computadora de escritorio "barata" y un televisor sin marca.

Al preguntarle por más detalles al respecto y si Stadia para iPhone y iPad también serían una realidad, Google le dijo a CNET en Español que por el momento no va a revelar más detalles, así que no está totalmente claro cuáles son todos los dispositivos que serían compatibles y si existiría alguna clase de limitación por sistema operativo. Por ejemplo, ¿Android TV significaría compatibilidad nativa y no tener que usar un Chromecast? No lo sabemos.

Teniendo en cuenta la respuesta y la presentación, es posible que Google lance a Stadia primero para sus dispositivos Made by Google como son la Pixelbook, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel Slate y seguramente con la próxima generación de dispositivos que incluirían seguramente a los Pixel 4.

Google dijo que el lanzamiento de Stadia sería en 2019, así que es posible que en el evento de octubre la empresa realice el lanzamiento oficial, exclusivamente para sus dispositivos (al menos en un comienzo).

Después, se espera que toda clase de Chromebooks, dispositivos Android (gracias a que la empresa ya confirmó el app Stadia para Android) y posiblemente dispositivos con Windows. La compatibilidad con iOS o MacOS podría llegar un poco más tarde, ya que allí es donde Google tendría menos control de asegurarse que las cosas podrán funcionar bien.

Estaremos pendientes de los detalles que revele Google en el futuro para determinar con más claridad la compatibilidad de Stadia, al menos en un comienzo.

Reproduciendo: Mira esto: Stadia: Google quiere ofrecer videojuegos por Internet...