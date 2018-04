Agrandar Imagen Toys for Bob

En la época de las remasterizaciones, la desarrolladora Toys for Bob anunció el miércoles el regreso de Spyro, el videojuego que debutó en 1998.

Spyro Reignited Trilogy es el nuevo juego de la saga y su regreso no es casualidad: este año celebrará su 20 aniversario. La nueva versión estará disponible para la familia PS4 y Xbox One a partir del 21 de septiembre.

"20 años después, estamos honrados de tener la responsabilidad de remasterizar la trilogía histórica de Insomniac", dice Toys for Bob en el comunicado. "Nuestro motivador más importante es saber lo importante que es Spyro para millones de fanáticos en todo el mundo".

Como el nombre lo adelanta, Spyro Reignited Trilogy incluirá los tres primeros juegos originales: Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto's Rage y Spyro: Year of the Dragon. Toys for Bob dijo que la persona original encargada de dar voz a Spyro también volverá para la remasterización.

La confirmación de Spyro sucede en los días en que las filtraciones del juego ya avanzaban este anuncio. La industria de videojuegos ha estado apostando por remasterizaciones para revivir la época de oro de algunas de sus franquicias; Blizzard ya lanzó StarCraft Remastered y Microsoft hizo lo mismo con Age of Empires.