Spyro: Reignited Trilogy mantiene intacta la esencia de hace 20 años

Es probable que para muchos el juego Spyro no les suene familiar, y es que su primera versión llegó a la PlayStation en 1998 —una época en que la mayoría de los gamers actuales no tenían una consola en casa (o quizá no habían nacido). Pero para los que recuerdan el juego y lo jugaron, Activision tiene la sorpresa de que el agradable dragoncito vuelve en un refrito disponible a partir del 13 de noviembre.

Durante los últimos cinco días he estado jugando Spyro: Reignited Trilogy, un título que (como su nombre lo dice) incluye los tres juegos de la saga remasterizados para las nuevas consolas de PlayStation y Xbox. Los tres juegos son exactamente como los conocidos hace años, solo que ahora lucen mejor en las pantallas 1080 o 4K.

Para los que no están familiarizados con Spyro, en los tres juegos tienes que controlar al dragón morado para rescatar a otros dragones hechos piedra, juntar gemas, superar pequeños mundos (niveles) y vencer a los enemigos de cada uno de estos. En las tres entregas se sigue la misma línea en el que el usuario solo puede controlar a Spyro, aunque en la tercera (Year of the Dragon) en cada nivel se controlarán a diferentes personajes dependiendo del nivel.

El juego ha mejorado visualmente, algo que es obvio en una remasterización; pero da gusto ver que la esencia del juego en las tres entregas está intacto a pesar del paso de los años. Si has jugado previamente alguno de los tres juegos, te pasarás un buen rato de diversión rememorando tu paso por estos mismos niveles hace unas dos décadas; pero también disfrutarás del juego aunque no los hayas jugado y ni te darás cuenta de que es un juego con tanta edad.

Lo cierto es que en esta época con juegos de moda como Fortnite y Call of Duty que involucran armas y el modo battle royale, o como juegos más complejos en historia y aspecto gráfico como Red Dead Redemption 2 o The Last Guardian, Spyro se siente muchísimo como un juego para niños más que un juego maduro. Spyro The Dragon (el primero de los tres) se siente sumamente fácil de jugar, es fácil avanzar entre los mundos y no tiene complejidad.

De hecho, por ser un juego tan fácil, de vez en cuando me encontré pensando lo divertido que sería ver Spyro, remasterizado y todo, en una pantalla de 5-6 pulgadas de un dispositivo móvil. Spyro tiene todo para disfrutarse en un smartphone: es fácil de jugar, tiene buenos gráficos, su modo de juego no es complicado y se disfruta en sesiones de juego tanto cortas como largas.

Spyro es un juego hecho para que los que crecieron con las entregas originales lo puedan revivir en las nuevas consolas y con mejores gráficos; pero también se puede disfrutar por personas que nunca lo han jugado. El juego es simple, no ofrece nada que no hayamos visto, pero sí asegura un buen momento de diversión.

El juego no se va a llevar un premio por sus gráficos, su modo de juego complejo o una historia bien elaborada; pero es un gran lanzamiento para una era tan nostálgica, sobre todo en los videojuegos entre el regreso de títulos y consolas de antaño. Pero a pesar de las modificaciones gráficas notables, Spyro mantiene su esencia después de tantos años, y así hayas jugado este juego o sea tu primera vez, lo vas a disfrutar.