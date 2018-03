​Sprint presenta programa de alquiler de celulares Samsung

CNET

Comprar o no comprar un celular es una pregunta que Sprint te quiere ayudar a contestar.

Sprint anunció el viernes que lanzará un programa de arrendamiento llamado Sprint Lease para los teléfonos inteligentes Galaxy S5 y celular S5 Sport ambos de 16GB mediante el cual los consumidores pagarían US$20 al mes con cero de inicial. El programa les permitiría actualizar su dispositivo cada 24 meses, comprarlo, seguir arrendándolo o cancelar el servicio.

Por lo tanto, la operadora dijo que también le ofrecería a los consumidores que califican un crédito de US$15 al mes por acceso al servicio para los que se inscriban entre el 31 de octubre y el 15 de enero.

"Sprint Lease facilita ... que los consumidores nuevos y existentes puedan adquirir los innovadores Samsung Galaxy S5 y Galaxy S5 Sport", dijo Tom Roberts, el vicepresidente senior de mercadeo para Sprint. "Sprint les está dando a los consumidores en EE.UU. lo que quieren -- simplicidad y valor".

Recientemente Sprint también anunció el programa iPhone for Life, que comienza el 14 de noviembre, donde los consumidores que reúnan los requisitos podrán alquilar un celular iPhone 6 o un tabléfono iPhone 6 Plus durante 12 ó 24 meses. Aquéllos que escojan arrendar un iPhone 6 de 16GB por 12 meses pagarían US$30 al mes, frente a los US$35 al mes que costaría alquilar el iPhone 6 Plus de 16GB por el mismo periodo de tiempo.