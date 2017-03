Sprint te dejará pagar la factura de tu familia en México y El Salvador

Sprint

Muchos latinoamericanos que viven en EE.UU. saben que el dólar rinde mucho más en sus países de origen. Y ahora existe una forma de pagar cuentas celulares de familiares y amigos en Latinoamérica que puede ser tan fácil como enviarles dinero en efectivo.

Sprint anunció el jueves el plan "Conectados", un plan que permitirá a los clientes de pospago de la telefónica estadounidense pagar US$25 al mes más en sus facturas para cubrir el costo de una línea prepago Movistar en México o El Salvador.

Según el acuerdo entre Sprint y Movistar, (cuyos términos no fueron dados a conocer) los consumidores de prepago en México obtendrán llamadas y textos ilimitados, incluyendo a EE.UU. y Canadá, además de 5GB de datos para navegar la Web y 2GB apartados para usar con redes sociales. Los datos para los apps excluyen aquellos de las llamadas por WhatsApp.

Los clientes salvadoreños recibirán llamadas y textos ilimitados para comunicarse con otros suscriptores de Movistar, y sólo 300 minutos de llamadas de voz para hablar con personas que no comparten la misma red telefónica en su país. En El Salvador, el Plan Conectados ofrecerá 4GB de datos, 400 minutos para llamar a EE.UU., pero no incluirá mensajería de textos. Los minutos y los datos no utilizados cada mes no se pueden almacenar para usar en el futuro. Todos los datos y minutos vencen a final de 30 días, a menos que el cliente de Sprint los renueve otra vez.

Con el Plan Conectados los clientes de Sprint pueden decidir con qué frecuencia ayudar a sus amigos y familiares con sus facturas de prepago en esos dos países. En los casos cuando los consumidores de Movistar se sobrepasan de sus datos mensuales, los suscriptores a Sprint podrán, por ejemplo, pagar el exceso mediante el app World Top-Up. Sprint requiere la descarga del app World Top-Up para gestionar dichos gastos. Sprint desea poder extender este plan a más países en el futuro.

Si tienes conocidos con Movistar que no viven en México o El Salvador, y no pueden participar en el Plan Conectados, Sprint dice que su app World Top-Up funciona en 23 países en América Latina y el Caribe, y se puede usar para ayudar a tus seres queridos en esas naciones a pagar sus facturas. El app World Top-Up también funciona con la mayoría de operadoras inalámbricas en esos mismos lugares.

El concepto de recargar un celular internacional no es una idea nueva. La compañía de Nueva Jersey, Boss Revolution, lo lleva haciendo desde 2011 a nivel mundial. Sin embargo, Sprint es la primera operadora de las cuatro más grandes de EE.UU. en ofrecer esta posibilidad.

Este acuerdo con Sprint podría ser una respuesta por parte de Movistar a la incursión y el crecimiento de AT&T en México. AT&T finalizó su compra de Nextel y Iusacell en abril de 2015.