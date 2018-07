Sprint presenta dos planes ilimitados nuevos, pero son más caros

Saul Loeb / AFP/Getty Images

Si quieres que Sprint sea tu operadora móvil, prepárate para pagar más.

La telefónica, que pronto se fusionará con T-Mobile, anunció este jueves dos nuevos planes ilimitados que reemplazarían al actual Sprint Unlimited Freedom, que cuesta US$60 al mes por una línea con Hulu, streaming de video alta definición (1080p), 10GB de datos cuando usas el hotspot y roaming gratis con datos, llamadas y textos gratis en México y Canadá.

Los nuevos planes, Unlimited Basic y Unlimited Plus, ofrecen menos por lo mismo o más dinero. El plan básico, que también cuesta US$60 al mes, no cambia su oferta de Hulu, pero los consumidores solo podrán hacer streaming de videos en definición estándar (480p), recibirán solo 500MB para el uso del hotspot, y en sus viajes a México y Canadá estarán limitados a 5G de datos al momento de acceder el Internet.

Por US$70 al mes, el plan Plus permite streaming en alta definición (1080p), otorga 15GB para el hotspot, 10GB de datos cuando el cliente hace roaming en México y Canadá y además de Hulu, añade el servicio de streaming de música Tidal.

Esto quiere decir que si tienes Unlimited Freedom, para mantener la mayoría de los servicios que recibes de Sprint, necesitarás pagar US$10 más cada mes, y aún así, cuando visites a nuestros países vecinos, tendrás menos datos para aprovechar. Sí, Sprint te regala Tidal, pero algunas personas preferirían ahorrarse el dinero.

Si piensas conectar hasta cinco líneas en el plan Unlimited Plus terminarás pagando US$180 al mes en total o US$160 por al plan Unlimited Basic.

Sin embargo, Sprint también ha lanzado una promoción mediante la cual solo pagarías US$22 al mes por el plan Unlimited Plus pero necesitas conectar un total de cinco líneas, y traer tu propio dispositivo compatible o comprar uno por completo en Sprint. La promoción no abarca a los consumidores del plan Unlimited Basic y la operadora no da a conocer cuando vence esta promoción para el plan Plus.

Estos nuevos planes de Sprint reflejan un giro en el ambiente de las telecomunicaciones. Hubo una época cuando las operadoras rebajaron sus precios para atraer más clientes, pero ahora han comenzado a cobrarles más. Verizon recientemente también aumentó el precio de su plan ilimitado, y lo anunció una semana después que su gran rival AT&T hizo lo mismo.

Por su parte, Sprint, para mantenerse al paso con T-Mobile, había lanzado muchas ofertas agresivas para arrebatarle consumidores a sus rivales. Un ejemplo fue una promoción en junio de solo una semana de duración que ofrecía un plan ilimitado que valía solo US$15 al mes.