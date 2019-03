Spotify lanza Premium Duo, una suscripción para parejas

Spotify comenzó el despliegue de una nueva suscripción enfocada a parejas.

La nueva suscripción, Premium Duo, está en prueba en apenas cinco países: Colombia, Chile, Dinamarca, Irlanda y Polonia, una portavoz de Spotify confirmó a CNET en Español.

El precio de Premium Duo es de 12.49 euros (unos US$14) o su equivalente en cualquiera de los cinco países en los que está activo.

La existencia de Premium Duo se dio a conocer luego de que usuarios en Polonia comenzaron a recibir información sobre Premium Duo, un paquete para que dos personas tengan acceso al servicio de paga del servicio musical. La página polaca de Spotify ya tiene información oficial sobre este servicio.

La portavoz de Spotify dijo a CNET en Español que el servicio está enfocado para parejas que viven bajo el mismo techo, siguiendo su política de ofrecer estas suscripciones grupales solo para personas que comparten domicilio. Spotify ha bloqueado suscripciones familiares al detectar que los suscriptores no tienen la misma dirección.

Premium Duo funcionaría de la misma forma que la versión Premium individual o familiar: los usuarios pagan mensualmente una suscripción y tienen acceso a todo el catalogo de Spotify. La empresa europea dotará a este nuevo paquete de funciones especiales como una lista de reproducción llamada Duo Mix que se crearía con base en lo que escuchan ambos usuarios.

La lista Duo Mix sería opcional, y las personas en la pareja pueden optar por crear listas de reproducción especificas para cada uno, sin mezclar sus gustos musicales.

Los usuarios tendrán que decidir entre este plan Duo o pasarse al familiar, que cuesta US$15 al mes, pero con el beneficio de que en el plan familiar se pueden unir hasta seis personas.

Nota del editor: Este artículo se actualizó el jueves 28 de marzo a las 10:30am del Pacífico de Estados Unidos para agregar información de Spotify.

