Oficial: Spotify Premium tendrá música antes que la versión gratis

Photothek via Getty Images

Los rumores --y temores-- se confirmaron: Spotify dará acceso a música específica a los suscriptores del servicio antes que a los usuarios que utilizan la versión gratuita.

Esto se hizo oficial el martes cuando Daniel Ek, presidente ejecutivo de Spotify, anunció una alianza con Universal Music, una de las discográficas más grandes a nivel mundial.

"Esta alianza está creada sobre un mutuo amor por la música, lo que crea valor para los músicos y satisface a los fanáticos", dice Ek en el comunicado. "Sabemos que no todos los álbumes de todos los músicos deben ser ofrecidos de la misma forma, y hemos trabajado con UMG para diseñar una política flexible y nueva".

A partir de hoy, los músicos afiliados a Universal Music podrán definir si quieren que sus lanzamientos estén disponibles sólo para suscriptores o para el público en general. De optar por lo primero, el álbum estaría disponible por dos semanas para Spotify Premium, y después llegaría a todos los usuarios.

Ek dice que los sencillos de los nuevos álbumes estarán disponibles para suscriptores y usuarios de la versión gratuita; lo único que cambia es la disponibilidad de los álbumes completos.

La confirmación de Ek se produce a sólo unas semanas de que el sitio The Verge y el diario The Financial Times revelaran los planes de Spotify para hacer exactamente esto: lanzar música para suscriptores y por tiempo limitado. Esta decisión estaría impulsada por la necesidad de Spotify de elevar su número de suscriptores y de generar ganancias.

La compañía europea fue fundada hace diez años y desde entonces ha operado con dinero de inversionistas, porque a pesar de registrar ingresos, la mayoría del dinero se destina al pago de regalías para discográficas y artistas. En 2015, Spotify facturó US$2,200 millones, pero US$1,800 millones se usaron para pagar a disqueras y músicos.

Hasta marzo de este año, Spotify tenía 50 millones de suscriptores, y contando los usuarios de la versión gratuita, la plataforma tiene 100 millones. La compañía tendría planes de lanzar una versión de su servicio pero con acceso a música de alta calidad.