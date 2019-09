Spotify lleva el plan Duo a México, Panamá y más países de América Latina

Agrandar Imagen Angela Lang/CNET

Spotify sigue la expansión de su plan Duo que está hecho para que dos personas tengan acceso al catálogo del servicio de música por streaming.

El servicio Duo, anunciado en marzo pasado, se comenzó a activar en pocos países como Polonia, Colombia, Dinamarca e Irlanda. Ahora, como reporta TechCrunch, este tipo de suscripción llega a México, Nicaragua, Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

CNET en Español corroboró la disponibilidad de Duo en México, Panamá y República Dominicana, ya que la página de Spotify para cada una de estas regiones ya lista el nuevo precio de suscripción para Duo. En México, por ejemplo, Duo tendrá un costo mensual de 129 pesos (unos US$6.50), un ligero aumento del precio de 99 pesos por la suscripción individual.

Duo permite que dos personas tengan acceso a las bondades de Spotify Premium como la música en alta calidad, la opción de descargar la música localmente, usar Spotify Connect y, solo para la suscripción Duo, Spotify creará diariamente una lista de canciones que le gustará a ambos usuarios.

Duo, a diferencia del plan familiar, no requiere que los suscriptores de un mismo plan compartan el mismo techo. (Spotify ha supuestamente cancelado suscripciones familiares al detectar que los usuarios no viven bajo en la misma dirección). Duo, de acuerdo con las características de cada suscripción, no necesita que las personas vivan en la misma ubicación — así que no, aún no te puedes robar a tu novia.