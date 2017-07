Spotify está probando una nueva función de manejo, reportan usuarios

Photothek vía Getty Images

Algunos suscriptores de Spotify están reportando un nuevo modo de manejo que busca facilitar el uso del app mientras estás detrás del volante.

De acuerdo con el usuario de Reddit Chris54721, la función se puede activar al presionar el icono del carro que se encuentra en la parte inferior izquierda de la interfaz de usuario de Spotify.

Una introducción que muestra las nuevas funciones aparece la primera vez que pruebas la función, pero después de eso aparecen tres botones en la parte inferior de la pantalla: uno para adelantar, otro para regresar y un último para el reconocimiento de voz. El deslizar de forma vertical te permite navegar a través de las pestañas como Recents (Recientes) y Featured (Destacadas); deslizar de forma horizontal cambia las listas de reproducción y álbumes.

También se supone que habrá una nueva función de dictado de voz que anuncia la canción y los nombres de las listas de reproducción para que los conductores no quiten la vista de la carretera. Sin embargo, parece que por el momento no funciona. Cuando se le solicitó un comentario, Spotify dijo que "probamos nuevos productos todo el tiempo y no tenemos noticias que compartir".

A pesar de que se reporta que la función está presente en la versión 8.4.7.1108 de Spotify, estoy ejecutando esta versión y aún no he podido acceder esta función.