Spotify y Hulu lanzan oferta estudiantil por US$5 al mes

Spotify

Spotify y Hulu se han unido para darle a los estudiantes universitarios de Estados Unidos acceso a los servicios premium de ambas empresas por US$4.99 al mes. El nuevo servicio se llama -- ¿cómo más iba a ser? "Spotify Premium for Students, now with Hulu."

El anuncio de Spotify indica que este paquete es solo el primero de muchos que vendrán para los dos servicios. Este paquete junta Spotify Premium, el servicio premium de streaming de música sin anuncios, con el plan Limited Commercials de Hulu, que te permite ver programas de televisión actuales, películas y contenido original.

El paquete está disponible únicamente para los estudiantes de licenciatura, a partir de hoy, y los estudiantes que están sacando provecho de Spotify Premium para estudiantes pueden actualizarse a este paquete de forma gratuita.