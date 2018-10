Spotify cumple 10 años y nos revela los artistas y canciones que más nos gustan

SOPA Images/Getty

Spotify cumple 10 años y, para celebrarlo, nos regala una playlist conmemorativa, disponible a partir del miércoles.

La lista incluye cantantes como John Legend, Hozier, Lady Gaga, Beyoncé, Coldplay, the Chainsmokers, The Lumineers, Kendrick Lamar y muchos más.

"Ahora somos el servicio de música por streaming más grande del mundo, pero seguimos enfocados en conectar a los fanáticos con los artistas y ayudarlos a construir sus carreras igual que como hicimos en el primer día", dijo Spotify en un post, señalando que la plataforma tiene ya 180 millones de usuarios activos mensuales en 65 países.

Spotify también nos muestra varias estadísticas como la canción más escuchada por streaming cada año. En 2008, "Human" de The Killers se llevó el máximo honor. Drake es el artista del que se oye más por streaming. Rihanna fue la primera artista en llegar a 1,000 millones de streams. Ella es también la artista femenina más popular en streaming a nivel mundial.

Las estadísticas también son muy buenas noticias para Ed Sheeran. Su "Shape of You" es la canción más escuchada por streaming. Es el segundo artista con más streams, y dos de sus álbumes fueron incluidos en la lista de los álbumes con más streams. Drake no lo hizo demasiado mal, tampoco, pues colocó dos álbumes en esa lista.

Y en total, los usuarios de Spotify han pasado 16,858,080 años haciendo streaming de audio.