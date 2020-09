Spotify arremete contra Apple One

Agrandar Imagen Apple

Spotify tiene algunas cosas que decir sobre Apple One, el nuevo servicio de suscripciones de Apple.

La empresa de música por streaming dice que Apple One ayuda a fortalecer su caso en contra de Apple, a quien acusa de prácticas monopólicas y de usar su posición para destacar sus servicios sobre los de sus rivales. Las declaraciones de Spotify fueron recogidas por varios medios, incluyendo AppleInsider y Recode.

"Una vez más, Apple está usando su posición dominante y prácticas injustas para tomar ventaja sobre sus competidores y privar a los consumidores en favor de sus servicios propios", dijo Spotify en un comunicado. "Llamamos a las autoridades para tomar cartas en el asunto y restringir el comportamiento de Apple, que de quedar impune, causará daño irreparable a la comunidad de desarrolladores y amenazará nuestras libertades de escuchar, aprender, crear y conectar".

El comunicado de Spotify surge un día después del evento Time Flies de Apple del 15 de septiembre en el que se anunció el Apple Watch Series 6, nuevos iPad y el servicio Apple One, que permite a los usuarios suscribirse a la mayoría o todos los servicios de Apple, incluyendo Apple Arcade y Apple Music, por un solo pago al mes.

En respuesta a Spotify, Apple defendió su reciente lanzamiento con un comunicado enviado a Reuters, afirmando que: "Los consumidores pueden descubrir un disfrutar alternativas a cada uno de los servicios de Apple. Estamos lanzando Apple One porque ofrece gran valor para los consumidores de forma fácil y acceder a los servicios por suscripción", dijo Apple en el comunicado. "Vamos a recomendar Apple One para ahorrar dinero basándose en los servicios que ya tienes. Es perfecto para los que aman alguno de nuestros servicios y quieren más por menos, y es especialmente genial para familias. Algunos de los servicios incluidos en Apple One están disponibles en dispositivos ajenos a Apple, y puedes cancelar cuando quieras".

