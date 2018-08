Spotify agrega Showtime a su plan estudiantil, que ya contaba con Hulu

Spotify quiere que los universitarios en Estados Unidos gasten menos en entretenimiento con una nueva oferta para su plan estudiantil.

El servicio de streaming de música anunció este miércoles que su plan Premium para estudiantes, que actualmente cuesta US$5 al mes e incluye una suscripción gratis a Hulu, ahora también incluirá una membresía a Showtime, la cadena de películas y programas televisivos.

Showtime transmite las series originales Shameless, Homeland y Who Is America, entre muchas otras. También tiene películas como Girl on the Train y Baby Driver. El contenido de video no se reproducirá en Spotify. Los usuarios necesitarán descargar Showtime (y Hulu) para tener acceso.

Hay algunos requisitos, sin embargo. No todas las universidades caen bajo el criterio de Spotify y la suscripción a US$5 al mes solo se puede renovar por un total de cuatro años. Los nuevos usuarios de Spotify solo pagarán US$1 al mes durante los primeros tres meses.

"Al unir fuerzas con Showtime, y continuar nuestra relación con Hulu, Spotify Premium ahora puede brindar a los estudiantes un mundo completo de contenido de música y video, espectáculos y películas", dijo Alex Norström, el jefe del servicio premium de Spotify. "Nunca antes habían tenido los estudiantes estás opciones de entretenimiento en tiempo real, a este valor y todo en un solo paquete".