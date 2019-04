Spotify ya tiene 100 millones de suscriptores, el doble de Apple Music

Spotify suma y no para.

La compañía europea de música por streaming anunció el lunes 29 de abril que su servicio ya tiene 100 millones de suscriptores, como se le conoce a los usuarios que pagan la renta mensual por el servicio.

Spotify también actualizó su cifra de usuarios en general, que abarca a los suscriptores y también a los usuarios que no pagan por el servicio y que lo usan con publicidad. En total, Spotify ya tiene 217 millones de usuarios al mes, un aumento del 26 por ciento con respecto a abril de 2018.

La empresa europea mencionó su recién llegada a India en febrero y dijo que ahora está presente en 79 países. En India ya tiene más de 2 millones de usuarios y tan solo un millón se unió a su servicio en la primera semana del debut.

Spotify admitió que este crecimiento viene de la mano de mejores promociones y nuevas alianzas. La compañía mencionó que el plan familiar sigue creciendo; la promoción de regalar una Google Home mini también tuvo buenos resultados y el recorte al precio de Spotify Premium incluyendo Hulu ayudó a aumentar sus suscriptores.

La noticia caerá como balde de agua fría en Cupertino. Apple Music, segundo en popularidad en el servicio de streaming, amasa una base de suscriptores de 50 millones, según la última cifra oficial. Esto es la mitad de suscriptores de Spotify. La diferencia entre ambos servicios es que Apple Music no tiene versión gratuita con publicidad y tampoco tiene las alianzas de Spotify.

Apple Music y Spotify no solo son rivales en el mercado de streaming, también parece haber cierta fricción. Recientemente Daniel Ek, fundador y presidente ejecutivo de Spotify, criticó a Apple por sus prácticas de Apple Music y del App Store. Spotify también generó una queja formal ante reguladores europeos. Apple no se quedó con las manos cruzadas y publicó una carta diciendo que Spotify no estaba diciendo toda la verdad.

Apple no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentarios de CNET en Español.

