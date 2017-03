'Spoileados' por la promo de 'Game of Thrones' y queremos ver 'Trainspotting 2' o no...

Una semana más, hemos acudido a Facebook Live para nuestro espacio semanal en directo CNET pop, donde hablamos de cine, series y temas de cultura popular.

Esta semana con nuestro editor Gabriel Sama hemos conversado sobre Ghost in the Shell. Te recomendamos que leas la reseña de nuestro colaborador y experto en cultura popular Gonzalo Jiménez, que destaca su estética pero dice que no llega a la excelencia de la original japonesa. Gonzalo también explica que han criticado la película en su elección de protagonista, Scarlett Johansson, para un personaje que en principio debería haber sido asiático.

A mí el tráiler me ha parecido una mezcla de The Fifth Element -- pero sin sentido del humor de ningún tipo -- y la película horrible que hizo Scarlett Johansson con Luc Besson hace unos años: Lucy. O sea que básicamente me ha parecido como una mezcla entre dos películas de Luc Besson.

Jaap Buitendijk/ Sony Pictures

El otro estreno de la semana que nos llama la atención es T2 Trainspotting. Está en salas ya en algunos países, si la has visto, dinos si vale la pena que vayamos y qué te ha parecido.

Me gusta la idea de Danny Boyle de dejar que pasaran 20 años por sus personajes y retomar sólo entonces esta historia. Un poco como en el El Padrino 3, en lugar de pretender que me crea que han envejecido o usar maquillaje y prótesis, simplemente han dejado pasar el tiempo. Aunque hay que decir que sobre todo Ewan McGregor y Jonny Lee Miller han envejecido como estrellas de Hollywood más que como ex adictos a la heroína. Que están de muy buen ver para su edad, vaya.

Lo mejor de la original fue en muchos sentidos su banda sonora. A ver si ésta está a la altura de las expectativas.

HBO

Y lo dejamos esta semana hablando de esa promoción de la séptima temporada de Game of Thrones. Una serie que causa mucha controversia en la redacción de CNET en Español. Tenemos varios bandos: los hardcore fans que la seguimos religiosamente, la gente como Marta Franco que pasa de ella. Y luego está Gabriel que está realizando la ardua tarea de leerse los libros y le spoileamos cosas nuevas cada día.

Hoy, por ejemplo, ha visto a Cersei sentándose en el trono de Hierro en esa nueva promoción. Él que se había quedado con el momento "Shame! Shame!" de los libros...

Los otros dos personajes que se han dejado caer por la promo de HBO son Jon Snow y Daenerys. Jon parece estar presidiendo el salón de juntas de Winterfell, es el rey del Norte.

Lo de Dany ha dado más que hablar, creemos que ella se sienta en el trono de Dragonstone. Íbamos a buscar en Wikipedia qué es esto del trono de Dragonstone, pero para eso tenemos a alguien en redacción que se ha leído los libros. ¿No?

