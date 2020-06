Splash Mountain de Disney cambia de temática en medio de las protestas por racismo

Disney quiere que olviden su controvertido pasado, modificando su atracción "Splash Mountain" y dándole protagonismo a una princesa negra.

Este 25 de junio, la compañía de entretenimiento informó que "Splash Mountain", atracción que alude a la controvertida película de Disney de 1946, Song of the South, tendrá una nueva temática basada en la historia de Tiana, de la película The Princess and the Frog.

Exclusive: Walt Disney Imagineering’s Bob Weis discusses reimagining Splash Mountain for Tiana and her friends: https://t.co/pX8bnWOWAs pic.twitter.com/GYkJK2FnFR — Disney D23 (@DisneyD23) June 25, 2020

Song of the South está basada en las historias folclóricas del tío Remus, un viejo negro que trabajaba en una plantación de algodón de Estados Unidos. Los críticos dicen que la película presenta una versión idílica de la esclavitud y que es un ejemplo de "blanqueamiento" del racismo.

La película no se exhibe en cines desde 1980, no se lanzó en DVD y no se puede ver en el servicio de streaming de Disney, Disney+. Bob Iger, presidente ejecutivo de la empresa, dijo que tras ver la cinta, sintió que parte de ella "no necesariamente sentaría bien a varias personas al día de hoy" y que "no sería lo mejor para nuestros accionistas traerla de vuelta, a pesar de que habría alguna ganancia financiera".

Por la diversidad

"El nuevo concepto será inclusivo, todos nuestros visitantes podrán verse reflejados y sentirse inspirados, y hablará a la diversidad de los millones de personas que visitan nuestros parques cada año", dijo la compañía de entretenimiento en un comunicado.

"Es realmente emocionante saber que la presencia de la princesa Tiana en Disneyland y Magic Kingdom finalmente se realizará plenamente", dijo la actriz Anika Noni Rose, que da la voz de Tiana.

El diseñador original de "Splash Mountain", Tony Baxter, trabajará en la nueva atracción como asesor creativo. "La atracción será algo de lo que puedes estar orgulloso", dijo Baxter. El proyecto será dirigido por Charita Carter, productora creativa senior de Disney Imagineer.

La medida llega en medio de un ambiente caldeado, por la muerte de George Floyd bajo custodia policíaca. Muchas empresas de entretenimiento, como HBO, Netflix y la BBC, han retirado productos de sus catálogos, porque podrían ofender al público.

"Splash Moutain", que se encuentra en California y Florida, consiste en un recorrido acuático que se hace en un vehículo, en forma de tronco, y termina en una gran caída en el agua.

De acuerdo al blog de Disney, la nueva trama se basará en hechos que sucedieron después de la película The Princess and the Frog, pero tendrá a Tiana y su amigo cocodrilo, Louis, como protagonistas "en una aventura musical".

"Tiana es una mujer moderna, valiente y poderosa que persigue sus sueños y nunca pierde de vista lo que es realmente importante", se lee en el blog de Disney Parks.

La empresa asegura que el cambio de tema de "Splash Mountain" tiene "un significado particularmente importante hoy", pero la compañía apunta que ya había comenzado este proceso desde el año pasado, ya que tiene por política adaptar sus atracciones a la época actual.

A raíz del movimiento #MeToo, una escena que mostraba a mujeres que eran vendidas en una subasta, por ejemplo, fue retirada de una atracción de "Piratas del Caribe", en Disneyland.

"Es importante que nuestros visitantes puedan reconocerse en las experiencias que creamos", dijo Carmen Smith, encargada de la creación de estrategias de inclusión en Disney.

No se detalló cuándo estarán listos los dos parques de Estados Unidos, que actualmente permanecen cerrados a causa de la pandemia de coronavirus .