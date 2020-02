'Spiral: From The Book of Saw': Todo lo que sabemos del spin off de Chris Rock

Spiral: From The Book of Saw, llega a cines en mayo, de la mano de Chris Rock y solo ese detalle nos genera optimismo. Esperemos que el guion sea mejor que el nuevo título de la franquicia Saw, o al menos no tan largo.

"He sido fan de Saw desde la primera película en 2004. Estoy muy emocionado por la oportunidad de llevar esta saga a un lugar mucho más intenso y retorcido", dijo Rock a Variety en mayo de 2019. Sus palabras no son solo como protagonista, sino como productor, pues la idea de retomar la franquicia fue suya.

"Cuando Chris Rock se acercó a nosotros y describió con escalofriante detalle su fantástica visión que reinventa y hace girar el mundo del famoso Jigsaw Killer, estábamos todos adentro", explicó el presidente de Lionsgate, Joe Drake en la nota de Variety. "Chris concibió esta idea y será completamente respetuoso al legado del material mientras revitaliza la marca con su ingenio, visión creativa y pasión por esta clásica franquicia de terror", agregó.

Saw, a final de cuentas, es una franquicia rentable, ya que siete de las ocho películas han recaudado más de US$100 millones en todo el mundo. Saw II fue la que más dinero generó en territorio estadounidense: US$87 millones.

¿De qué va?

Si no conoces nada de esta saga, te contamos que la historia original cuenta cómo un hombre, Jigsaw (Tobin Bell), decide "jugar" con personas que han evadido la ley o causado algún daño, sometiéndolos a diferentes retos que de no ser superados, pueden costarles la vida.

La sinopsis oficial de la nueva entrega, que ofrece la productora Lionsgate, es que "una sádica mente maestra desata una forma retorcida de justicia en Spiral: From The Book of Saw. Trabajando a la sombra de un estimado veterano de la policía (Jackson), el atrevido detective Ezekiel 'Zeke' Banks (Rock) y su compañero novato (Max Minghella) se hacen cargo de una espeluznante investigación sobre asesinatos que recuerdan el espantoso pasado de la ciudad. Involuntariamente, atrapado en un misterio cada vez más profundo, Zeke se encuentra en el centro del morboso juego del asesino".

¿En qué tiempo se ubica?

Esta sería la novena cinta de la saga y es descrita como una "reinvención y un spin-off de la franquicia". Se iba a llamar The Organ Donor, pero a principios de 2020 se confirmó que sería un spin-off de Saw, con Rock al frente y que llevaría por nombre: Spiral: From The Book of Saw.

"La película no es un reinicio. Es canon. Todas las películas existen en el mismo universo. Y quién sabe, tal vez Saw X lo atará todo", escribió Stolberg en Twitter.

The film is NOT a reboot. It is canon. All the films exist in the same universe. And who knows, maybe Saw X will tie all the stories together. You never know. — Josh Stolberg (@joshstolberg) June 26, 2019

Como no hay más información, por ahora, nos toca extraer algunas señales del único tráiler, que se estrenó el 5 de febrero. En principio, parece más un thriller que una película de terror. Sin embargo, están las líneas rojas en forma de espiral, que identifican a la marioneta, Billy. La que siempre nos invita a comenzar el juego. Entonces estamos claros que Jigsaw estará allí para mostrarnos más torturas.

Pero el detalle más importante, llega al final del avance, cuando vemos al detective Banks (Rock) en una situación muy parecida a la del Dr. Lawrence Gordon (Cary Elwes), en la primera película de 2004: esposado y con una sierra al lado.

Finalmente, es muy llamativo que no hay señales de Tobin Bell, quien ha interpretado al villano de la saga. Esto puede ser una buena noticia, aunque es muy temprano para sacar conclusiones.

Producción y dirección

Como señalábamos, Darren Lynn Bousman, quien escribió y dirigió Saw II y las dos siguientes secuelas, regresa a la dirección. El guion fue escrito por Josh Stolberg y Peter Goldfinger, que trabajaron en Saw VIII.

"Voy a empezar a rodar la nueva película de Saw en unos días. Algo que pensé que no iba a volver escribir otra vez. Hay que ser sincero. Nadie está preparado para la locura que supone sangrar en pantalla", escribió Bousman en sus redes sociales, en agosto de 2019.

Chris Rock, Daniel Heffner y los creadores originales de la franquicia, James Wan y Leigh Whannell, serán los productores.

Elenco

Por ahora, estos son los personajes principales, confirmados:

Chris Rock (Everybody Hates Chris) interpretará al detective de la policía, Zeke Banks.

Samuel L. Jackson (The Avengers) es Marcus, investigador veterano, relacionado con Banks.

Max Minghella (Horns) interpretará a William Schenk, compañero de Banks.

Marisol Nichols (Riverdale) le dará vida a la capitana Angie Garza, jefa de Banks.

Tráiler, imágenes y estreno

Hasta ahora solo tenemos un tráiler de la película, en la que no puede faltar la palabrita preferida de Samuel L. Jackson. No sabemos si a propósito, pero pareciera que la cinta tiene muchas referencias al clásico Seven (1995), de David Fincher.

El 5 de febrero, la empresa productora de la cinta, Lionsgate, tuiteó un póster de la película, que anuncia la fecha de estreno: 15 de mayo.

Lionsgate

Apenas se tenga más información de esta película, actualizaremos esta nota.