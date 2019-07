George R.R. Martin: Habrá Caminantes Blancos en el spin-off de Game of Thrones

Helen Sloan/HBO

Todo lo concerniente con el futuro spin-off o precuela de Game of Thrones se mantiene en el más absoluto secreto por parte de HBO. Sin embargo, la revista EW publicó el martes una entrevista con George R.R. Martin, creador de las novelas A Song of Ice and Fire que inspiraron la popular serie de HBO, en las que el escritor revela algunos datos relevantes sobre el futuro show.

Hasta ahora se sabe que la serie ya comenzó su rodaje en Irlanda del Norte y que la actriz Naomi Watts encabeza el reparto. La serie todavía no tiene título, pese a que algunos medios la llaman Bloodmoon y el propio Martin la identifica como The Long Night.

Según la sinopsis oficial, esta es la trama de la precuela:

"Ambientada miles de años antes de los eventos de Game of Thrones, la serie narra el descenso del mundo desde la dorada Era de los Héroes a su hora más oscura. Y una sola cosa es segura: desde los horripilantes secretos de la historia de Poniente (Westeros) hasta el verdadero origen de los Caminantes Blancos, los misterios de Oriente y los Starks de las leyendas... no es la historia que creemos conocer".

En la entrevista con EW, Martin confirmó cinco aspectos de la historia. El primero, ya esbozado en la sinopsis de HBO, es que habrá Starks y lobos huargos en el spin-off. Pero no esperes ver un cameo de Ned Stark o de Jon Snow. La serie tiene lugar 5,000 años antes de los acontecimientos vistos en Game of Thrones; lo que sucede es que la familia Stark es una de las más antiguas de Westeros, pues son descendientes directos de los llamados Primeros Hombres, que poblaron el continente.

Y aquí viene lo más interesante, el escritor confirmó que habrá Caminantes Blancos —llamados Los Otros en los libros—, pues la precuela se desarrolla en la época conocida como la Gran Noche, en la que se produjo la primera invasión de Caminantes Blancos a Poniente. No habrá dragones, pero Martin prometió que veremos lobos huargos (como Ghost, la mascota de Jon Snow) y mamuts.

Hablando de familias, no habrá Lannisters, pues esta casa no había sido fundada todavía. Aunque sí existe Casterly Rock, el lugar donde los Lannisters eventualmente erigieron su castillo. "El sitio está ocupado por la familia Casterly y así se siguió llamando el lugar por los siglos siguientes", afirma Martin en la entrevista. Se ignora si la serie mostrará como Lann el Astuto (o la Astuta, nunca se ha aclarado su género en los libros), fundador de la Casa Lannister, se apoderó del lugar.

Debido a que sucede miles de años en el pasado, veremos Westeros dividido en 100 pequeños reinos, pues es una era antes de que el continente se dividiese en los conocidos siete reinos. Según explica EW, Westeros promete ser un sitio más caótico y peligroso que el visto en Game of Thrones.

Reproduciendo: Mira esto: Game of Thrones llega a su fin: ¿Dónde ver a sus actores?

Martin aseguró que el spin-off funcionará como un esemble, un elenco coral en el que cada personaje tiene el mismo rango de importancia, aunque Naomi Watts es, hasta ahora, la estrella más conocida del reparto.

Finalmente, el escritor reconoce que la serie todavía carece de título y que recientemente alguien le sugirió bautizarla como The Longest Night (La nocha más larga), lo que le parecería "muy bien" si queda.