Universal Pictures

El director J.A. Bayona (Lo imposible, A Monster Calls) ya era un fan de las películas de Steven Spielberg cuando fue a ver Jurassic Park al cine durante su estreno. Incluso se había comprado la novela de Michael Crichton en la que se basa esta historia para estar preparado, casi como si intuyera lo que ese título significaría para el cine de ciencia ficción y para su carrera. Esta y otras anécdotas nos contó el barcelonés en conversación telefónica desde Los Ángeles coincidiendo con la promoción de su nuevo título tras las cámaras, Jurassic World: Fallen Kingdom, la segunda parte de la trilogía Jurassic World escrita por Colin Trevorrow y protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

Te entrevistamos hace un par de años y entonces nos dijiste que Jurassic era una criatura que le pertenecía a Steven Spielberg y ahora también a Colin Trevorrow. Y que tu trabajo en este Fallen Kingdom sería un trabajo de colaboración con ellos. ¿Cómo ha sido esa colaboración?

Cuando se hace una película de este tamaño, con tantas expectativas, tanta gente esperando ver el resultado, intentas tener el máximo apoyo posible. Los directores que han pasado por lo mismo que tú antes son un apoyo muy válido. Tu trabajo como director consiste en aportar todo tu conocimiento para que la historia que Colin ha diseñado sea lo mejor posible. Hemos trabajado juntos para que así sea.

Me preguntaba cómo ha sido tu trabajo con Steven Spielberg. Tengo la sensación de que como productor confía mucho en los directores y sabe ceder las riendas...

Él me dio mucho apoyo. Él confía y empodera a los directores y les hace sentir todo el rato constantemente que están al mando de la película. Eso se agradece mucho.

¿Tuviste algún momento con él de "No me puedo creer que esto me esté pasando" o estás en un punto en tu carrera que ya se te han pasado estas cosas?

No, evidentemente la primera vez que te juntas con Spielberg pues estás un poco nervioso. Pero en el momento en el que tienes una historia con él, lo importante es eso. Hay poco espacio para la nostalgia, hay poco espacio para la mitomanía. Somos todos profesionales y lo que importa es la película y en el momento en el que empiezas a hablar de la historia te olvidas de todo lo demás.

¿Y cómo has conseguido darle tu sello personal a la película? Es la primera vez que haces una secuela, ¿verdad?

Es la primera vez que hago una secuela y el ejercicio es más de la parte tú hacia fuera, que no hacer tuya la historia o adaptar la historia. No se trata de llegar y cambiarlo todo. Está escrita para que la historia sea la mejor versión posible de una película de Jurassic. En el diseño del relato Colin Trevorrow ya tenía muy claro que quería que fuera una película de suspense muy en la línea de cosas que yo había hecho antes y eso hace que cuando veas la película tengas la sensación de estar viendo cosas que pertenecen a mi mundo. Al mundo de las películas que había hecho ya anteriormente.

Universal Studios

¿Fue difícil trabajar así o simplemente es una forma diferente de hacer las cosas?

Colin tenía una visión muy clara, con unos personajes muy marcados y tú como director trabajas para que esa historia sea lo mejor posible en la pantalla. A la vez había mucho espacio para que yo pusiera de mi parte. Colin ya había pensado en la historia conmigo en la cabeza.

Tu filmografía anterior tiene momentos muy emotivos, pero no necesariamente divertidos. ¿Cómo abordaste el sentido del humor en esta película?

Una de las razones por las que a mí me apetecía hacer una película de Jurassic era poder jugar con el sentido del humor, con secuencias de acción, con peleas, coreografías... Son cosas que no había hecho hasta ahora. El sentido del humor también es muy interesante porque en una película donde hay conceptos como meter a un braquisaurio en una mansión tiene que haber una ironía. Tiene un aspecto lírico y un aspecto de diversión. Tienes que hacerle entender al público todo el drama pero que también es una película para pasárselo bien y para disfrutar del hecho de ver dinosaurios. Más allá de que luego de hacer esto, intentas buscar una profundidad y un mensaje.

¿Cómo encontraste el equilibrio entre efectos digitales y físicos? A veces tengo la sensación de que algunos títulos de acción abusan de la digitalización...

Siempre hay que intentar despistar al espectador para que no se dé cuenta de lo que está viendo. En el momento en el que abusas de los efectos digitales, hay un momento que el público desconecta. Y a la vez, una película sólo con animatronics, no tendría el nivel de realismo que una película como Jurassic requiere. Es siempre una combinación y como director tu trabajo es que que esa combinación borre los límites entre una técnica y la otra.

Háblame de Chris Pratt. ¿Cómo es en el rodaje?

Es una persona que llena muchísimo. Cuando estábamos cansados y ya llevábamos muchas horas, se ponía más gracioso que nunca para que no perdiéramos esa energía. Más allá de que es un tipo gracioso, es un tipo muy brillante. Yo siempre le dejaba una toma para que improvisara y que hiciera lo que quisiera, porque era un gran improvisador. Y además ha aportado grandes ideas al proceso.

Tus últimas películas han sido todas en inglés. ¿Es esa la lengua del cine?

Me siento muy afortunado de poder trabajar en Hollywood, tener ofertas que vienen de América y a la vez poder trabajar en mi país. Y en ese sentido tengo varios proyectos sobre la mesa en estos momentos y algunos incluyen rodar en España y en español. Me apetece mucho, hace 10 años que no hago una película en español y creo que es el momento de sacar una película en mi idioma. Pero realmente no te puedo asegurar que eso sea lo que vaya a pasar porque todavía no he tomado la decisión.

Entonces no me puedes decir cuál es tu próximo proyecto...

No. Estoy valorando y desarrollando. Hay un montón de ideas sobre la mesa y vienen tanto de aquí como para realizar en España. Pero todavía no tengo ninguna decisión tomada.

¿Qué tipo de espectador es J.A. Bayona?

A mí me gusta ver las películas en el cine. La oscuridad de la sala es un lugar para disfrutar de una película. Pero evidentemente también tengo una pantalla y un proyector en casa e intento ver más clásicos. Voy una vez por semana al cine. Mínimo. Y en casa intento disfrutar de clásicos que no se pueden ver en pantalla grande. Evidentemente tengo también servicios de video on demand en casa, pero realmente sigo defendiendo el formato físico, sigo comprando películas y cuando una película me gusta la quiero tener en casa, saber que está ahí para siempre y que puedo acudir a ella cuando la necesite.

Universal Studios

¿Cuando me dices en casa, estás hablando de Los Ángeles? ¿De Barcelona?

De Barcelona.

Háblanos de tu relación con la tecnología.

El teléfono lo utilizo sobre todo para trabajar. Tengo una cuenta de Twitter y me gusta promocionar películas que he visto y me gusta recomendar, algún libro, algún disco... Difundir cosas que me gustan. Aparte de eso, no soy una persona muy tecnológica. Tengo un buen proyector en casa y una pantalla. Más allá de eso, lo que tengo son herramientas para mi trabajo.

Jurassic World: Fallen Kingdom o Jurassic World: El reino caído se estrena en México y Estados Unidos el 22 de junio. En España la película se puede ver desde el 5 de junio.

¿Te gusta el cine? Lee nuestra reseña sobre Incredibles 2 o sobre por qué Solo: A Star Wars Story no es nuestra película preferida de este verano.

No te pierdas toda nuestra cobertura sobre cine y series en la sección de cultura popular de CNET en Español.