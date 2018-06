'Spider-Man 2' ya tiene nombre: Tom Holland lo revela en Instagram

Chuck Zlotnick

Peter Parker, empaca tus maletas.

El actor de Spider-Man, Tom Holland, reveló en Instagram el sábado por la noche que el título de la secuela de Spider-Man: Homecoming de 2019 será Spider-Man: Far From Home.

Holland se ha hecho famoso por haber adelantado accidentalmente detalles sobre las películas de Marvel en las que tiene participación, a menudo a través de Twitter y en ocasiones en entrevistas, como cuando avanzó que tenía muy poco acceso al guión de Avengers: Infinity War, del que se conocían pocos detalles.

Ese no parece ser el caso en este video de Instagram, en el que Holland dice que tiene el guión en una tableta con el título Spider-Man: Far From Home y que se ve claramente en la pantalla.

Holland dice que no tiene idea de cómo va a ser la película dado el destino de su personaje para el final de Infinity War, pero esta próxima película de Spider-Man se estrenará después de la secuela de The Avengers, aún sin título, de 2019.

Dando crédito a una potencial aventura por todo el mundo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, le dijo al iO9 en abril que el rodaje de la secuela de Spider-Man 2019 comenzará a principios de julio en Londres. En esa entrevista, Feige dijo que Spider-Man pasaría un tiempo en Nueva York, aunque "pasará tiempo en otras partes del mundo" también.

Desde la revelación, Feige avanzó detalles sobre el significado del título. "Nos gusta [el título] por supuesto porque se relaciona con Homecoming, no solo manteniendo esa palabra, que nos gusta y nos gustó más que haberle llamado Homecoming 2, tendrá esa noción de hogar que tiene un doble significado. Me gusta continuar con esta versión [de Marvel Cinematic Universe] de Spider-Man. Por lo tanto, Far From Home tiene múltiples significados", le dijo a ComicBook.com el domingo.

Cuando preguntamos sobre este tema a Marvel Studios la empresa nos dirigió a Sony Pictures. El estudio controla los derechos del personaje de Spider-Man y las películas. Hemos consultado al estudio y actualizaremos este reporte cuando obtengamos más detalles.