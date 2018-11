Sony Pictures Entertainment

Todavía no se ha estrenado Spider-Man: Into the Spider-Verse y ya Sony Pictures Animation dio luz verde a la producción de una secuela y de un spin-off con las versiones femeninas del superhéroe arácnido, según publicó The Hollywood Reporter esta semana.

La secuela, de acuerdo a la nota de The Hollywood Reporter, será dirigida por Joaquim Dos Santos, showrunner de la serie animada Voltron, y escrita por David Callaham (Wonder Woman 1984). La película continuará las aventuras del adolescente Miles Morales, quien reemplazó a Peter Parker como Hombre Araña en los cómics y quien protagoniza la historia de Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Las reseñas del filme animado han empezado a publicarse en muchos medios y las reacciones han sido muy positivas y cuenta con una puntuación de 82/100 en la página Web Metacritic. El mismo director mexicano Guillermo del Toro publicó un tuit el miércoles diciendo que la película "quizás sea la sorpresa de los premios de animación en esta temporada", dando a entender que Spider-Man: Into the Spider-Verse podría desplazar a la favorita a ganar el Oscar a mejor película animada este año, Incredibles 2.

I believe this might be THE animation awards upset for the season. https://t.co/WLvYdUUTQ6 — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 28, 2018

El spin-off mantendría el concepto del Multiverso, una realidad en la que coinciden distintas versiones del Hombre Araña provenientes de otras dimensiones alternativas. Pero con la novedad de que reuniría a las mujeres superheroínas del Universo del Hombre Araña, como Spider-Gwen.

Según The Hollywood Reporter, Lauren Montgomery (codirectora de la película animada Batman Year One) está en negociaciones para dirigir el spin-off, con un guión de Bek Smith (Zoo).

Spider-Man: Into the Spider-Verse se estrena en cines el 14 de diciembre.

