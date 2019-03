Spider-Man: Into the Spider-Verse llega Blu-ray y DVD el 19 de marzo

Sony Pictures Animation

Ganó el Oscar, el Golden Globe y el Bafta a mejor película animada. Recaudó US$367.9 millones de dólares en la taquilla global. Estas son razones suficientes para que haya expectativa con el arribo de Spider-Man: Into the Spider-Verse en formato DVD, Blu-Ray y Bluray 4K a partir del 19 de marzo.

Desde el pasado 26 de febrero el filme está disponible para verlo en streaming en iTunes y en Amazon Video, pero ahora podrá adquirirse en su versión física para coleccionarla y verla en casa.

David Carnoy describe en CNET que tanto el formato estándar de Blu-ray y el formato Blu-ray 4K "se ven y suenan muy bien, pero la versión 4K más costosa es más impresionante visualmente para quienes posee el equipo apropiado"; en este caso, un reproductor Blu-ray 4K y un televisor 4K HDR.

Sony Pictures

El lanzamiento en video de Spider-Man: Into the Spider-Verse incluye más de 90 minutos de contenidos adicionales. Destaca, entre ellos, el cortometraje Spider-Ham: Caught in a Ham, protagonizado por el personaje de Puerco-Araña, una de las versiones del superhéroe arácnido proveniente de una dimensión alterna.

La película puede ser reproducida con una función llamada Alternate Universe Mode, que permite ver la películas mientras sus creadores sirven de guías, explicando la trama y mostrando escenas alternativas que no están en la versión vista en cines. En esta modalidad es posible llegar a ver hasta 25 minutos de escenas sin terminar, mostradas en boceto (storyboards). Solo está disponible en la versión Blu-ray.

El factor interactivo está presente con la función The Spider-Verse Super-Fan Easter Egg Challenge, que reta a que los espectadores encuentren todos los huevos de pascua (referencias y detalles ocultos) que los realizadores escondieron en cada uno de los multiversos del filme.

Además, se incluye documentales sobre villanos famosos del Hombre Araña, un estudio del diseño del personaje Puerco Araña (Spider-Ham) y un video sobre la reivindicación de la diversidad en la película en un documental llamado We Are Spider-Man.

El video también contiene un tributo a Stan Lee y al dibujante Steve Ditko, creadores del personaje del Hombre Araña en los cómics.