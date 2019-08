Sony Pictures

La misma semana en que se anunció que Spider-Man: Far From Home se convirtió en la película más taquillera de del estudio Sony Pictures, The Hollywood Reporter dijo que la película volverá a las salas de cine para el fin de semana de Labor Day (2 de septiembre) con cuatro minutos de nuevas escenas.

El filme ya tiene recaudados US$1,109.6 millones en la taquilla global, según Box Office Mojo, solo superada a la fecha por tres películas del estudio Disney: Avengers: Endgame, The Lion King y Captain Marvel. Si la vuelta a los cines de Spider-Man: Far from Home es un éxito, podría incluso superar la taquilla de Captain Marvel, de la que es separada por US$19 millones a nivel global.

Sony replica la misma estrategia de Marvel Studios, que reestrenó Avengers: Endgame con una escena postcrédito inédita a finales de junio de 2019 para generar renovado interés por la película y así recaudar dinero suficiente en la taquilla global que le permitiera superar a Avatar (2009) en recaudación, lo que logró.

Según The Hollywood Reporter, Sony Pictures no especificó el contenido de estos cuatro minutos de noticias inéditas, aunque sugirió que será una secuencia de acción.

Spider-Man: Far From Home se reestrena en cines el viernes 29 de agosto para aprovechar el puente de Labor Day, o el Día del trabajo en Estados Unidos (lunes 2 de septiembre).