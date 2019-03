Spider-Man Far From Home: Fecha de estreno, elenco, teorías y rumores

Sony Pictures

Spider-Man: Far From Home no es una simple secuela dentro de la ya larga saga de películas basadas en el Hombre Araña. Su importancia es sustantiva, pues es el filme que da inicio a la llamda Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel.

Con Avengers: Endgame, que se estrena el 26 de abril, concluye la Fase 3. Es probable -- por ahora todo es especulación -- que algunos actores digan adiós a sus personajes. Y cabe esperar que el liderazgo del Universo Cinematográfico Marvel lo asuman otros superhéroes, como Captain Marvel.

Así que esta nueva entrega del Hombre Araña -- protagonizada por Tom Holland, dirigida por Jon Watts y prevista a estrenarse el 5 de julio -- mostrará al personaje luego de su aventura espacial en Avengers: Infinity War (2018) y desenvolviéndose en un mundo diferente, en el que ya cuenta con el respeto de todos los Avengers.

La trama

El anterior filme, Spider-Man: Homecoming (2017), fue una historia de origen y un reboot del personaje del Hombre Araña. Allí se consolida la relación mentor-alumno entre Tony Stark (Robert Downey Jr.) y el adolescente Peter Parker (Tom Holland). Y se introducen personajes como Michelle "MJ" Jones (Zendaya); Ned (Jacob Batalon), el mejor amigo de Peter; y la tía May (Marisa Tomei).

Después vimos al personaje en Avengers: Infinity War (2018), en la que acompañó a Iron Man al planeta de Thanos y fue uno de los superhéroes que fue desintegrado por el chasquido del Guante del Infinito.

La productora de Spider-Man: Far from Home, Amy Pascal, reveló el pasado enero que el filme "empezará unos minutos después del momento en el que finaliza la historia" de Avengers: Endgame. Y no ofreció detalles.

Según la sinopsis oficial, en Spider-Man: Far from Home "Peter Parker y sus amigos se van de vacaciones de verano a Europa, donde Peter debe salvar a sus amigos de un villano conocido como Mysterio".

La cuenta en Twitter de Spider-Man: Far from Home publicó el primer póster de la película, que destaca las pegatinas asociadas a tres de las ciudades en las que se desarrollará la historia: Venecia, Praga y Londres.

Se trata, sin duda, de un entorno novedoso para ambientar una historia del Hombre Araña, quien desarrolla sus aventuras principalmente en Queens, donde nació y ha vivido toda su vida, de acuerdo a lo que dicen los cómics.

También se sugiere en los tráilers del filme que Peter Parker se interesará románticamente por el personaje de Michelle Jones, que interpreta Zendaya.

El nuevo villano se llama Quentin Beck (Gyllenhaal), un asistente de efectos especiales que llega a convertirse en uno diseñadores de efectos más famosos de Hollywood. Asume la identidad de Mysterio y emplea un traje que emite un gas alucinógeno, con el que crea ilusiones capaces de atemorizar a la población.

En los tráilers se ve a Nick Fury (Samuel L. Jackson) reclutando a Peter Parker para una misión. Lo curioso es que algunos reportes señalan que Mysterio no es un villano en la película e incluso lucha al lado de Spider-Man para hacer frente a una amenaza mayor: los Elementales, unos humanoides de otra dimensión con capacidad para controlar las fuerzas de la naturaleza.

Elenco o reparto

La película repite al elenco principal de Spider-Man: Homecoming (2017), con la diferencia principal de que introduce a un nuevo villano, Mysterio, encarnado por el actor Jake Gyllenhaal. Además, el papel de mentor de Peter Parker ya no lo desempeña Tony Stark sino el mismísimo Nick Fury (Samuel L. Jackson).

Hay reportes que mencionan que Stan Lee dejó filmados dos cameos antes de morir. Uno de ellos ya se conoce, pues figura en la película Captain Marvel. El otro podría ser para Avengers: Endgame (lo más probable) o para Spider-Man: Far from Home, pues ambas películas se filmaron en estudios adyacentes en Inglaterra.

Tom Holland (Peter Park/Spider-Man)

Samuel L. Jackson (Nick Fury)

Jake Gyllenhall (Quentin Beck/Mysterio)

Zendaya (Michelle "MJ" Jones)

Cobie Smulders (María Hill)

Marisa Tomei (May Parker)

Jon Favreau (Harold "Happy" Hogan)

Jacob Batalon (Ned Leeds)

Numan Acar (Dimitri)

Angouri Rice (Betty Brant)

Martin Starr (Roger Harrington)

Michael Keaton (Adrian Toomes)

Tony Revolori (Eugene "Flash" Thompson)

Laura Harrier (Liz Toomes)

Tráilers

Sony Pictures lanzó el primer tráiler de la película el pasado 15 de enero, con un vistazo al personaje de Mysterio.

Esa misma semana se dio a conocer también la versión internacional del tráiler, que incluye algunas escenas diferentes cuando Peter Park pasa por aduana al arribar a Italia.

Fechas de estreno

Spider-Man: Far from Home se estrena en cines el 5 de julio en Estados Unidos, España y Latinoamérica (salvo en Argentina y Brasil, donde se estrenará el 4 de julio).

En España y Latinoamérica el filme tiene como título Spider-Man: Lejos de casa.

Reseñas

Todavía no hemos visto Spider-Man: Far from Home. Sigue visitando CNET en Español para leer acerca de lo que nos ha parecido este título.

Nota del editor: Esta nota se actualiza regularmente con información actualizada sobre este título.