Spider-Man: Far From Home adelanta su estreno en cines

Jojo Whilden/Sony Pictures

Según reporta la página Web /Film, Sony Pictures adelantó tres días el estreno de la película Spider-Man: Far From Home y su nueva fecha de arribo en salas de cine será el martes 2 de julio, un lugar del 5 de julio previsto originalmente.

De esta manera, Sony Pictures pretende sacarle provecho al asueto en Estados Unidos por el Día de la Independencia (4 de julio). El estudio busca, de esta manera superar, los US$117 millones que Spider-Man: Homecoming recaudó en su primer fin de semana de exhibición en 2017.

La sinopsis de Spider-Man: Far From Home es la siguiente: "Las relajantes vacaciones de Peter Parker en Europa toman un giro inesperado cuando Nick Fury aparece repentinamente en su habitación de hotel. Parker pronto se encuentra con el traje de Spider-Man para ayudar a Fury a evitar que el malvado Mysterio cause estragos en todo el continente".

Spider-Man: Far From Home se estrena en cines el 2 de julio.