Spider-Man, Death Stranding: Mira todos los tráilers de videojuegos que Sony presentó en E3 2018

Claudia Cruz/CNET

Para cerrar el tercer día de sorpresas dentro de E3 2018, Sony presentó los nuevos videojuegos para su consola PlayStation 4. Llega el próximo juego de Spider-Man, Last of Us 2 y muchas más exclusivas. A continuación te dejamos los tráilers de los videojuegos que llegarán próximamente a PlayStation.

Spider-Man

Ghost of Tsushima

Last of Us 2

Death Stranding

Kingdom Hearts III

Call of Duty: Black Ops III

Resident Evil 2

Control

Destiny 2

Trover Saves the Universe

Déraciné (PS VR)

E3 2018: Lo que esperamos: Esto es lo que anticipamos de la máxima feria de videojuegos.