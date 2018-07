Insomniac Games

Ha sido una larga espera para los fanáticos del videojuego de Spider-Man creado por Marvel para el PS4. El juego fue anunciado hace más de dos años y durante buena parte de este tiempo no habíamos sabido casi nada al respecto. Sabíamos que se trataba de una versión del icónico héroe fabricado en exclusiva para PlayStation 4 por Insomniac Games, el estudio detrás de Sunset Overdrive, Ratchet and Clank y el próximo remake de Spyro the Dragon, que protagonizó el icónico héroe de Marvel y... eso era todo lo que sabíamos.

Ahora, el videojuego finalmente está listo para su lanzamiento ––Sony llevó el videojuego para sus conferencias de prensa E3 y presentó un nuevo avance en video de la historia para el congreso Comic-Con 2018—. ¿Podrá revivir la legendaria mecánica de swing de Spider-Man 2? ¿Se basará en el éxito de la película Spider-Man con Tom Holland? ¿Jugaremos como Peter Parker o como Miles Morales? Hablemos de lo que sabemos hasta ahora.

No es parte del universo Marvel Cinematic Universe

La nueva versión de Insomniac de Spider-Man es completamente nueva, lo que quiere decir que no está directamente relacionada con ninguna historia anterior de Spider-Man contada en videojuegos pasados o en el universo Marvel Cinematic. Sin embargo, cuando se hizo el anuncio hubo cierta confusión: la revelación en las conferencias E3 de 2016 tuvo lugar justo un mes después de que Tom Holland vistiera el traje en la película Capitán América: Guerra Civil.

Esta versión de Spidey puede no estar conectada al universo MC, pero reportes de Polygon detallan que se integrará en la continuidad de los comics, en el próximo "Spidergeddon" incluso, una continuación de la popular historia de Spider-Verse de 2014.

Sin embargo, no necesitarás de esto para disfrutar el videojuego. En cambio, Marvel le está dando a Insomniac la libertad de contar una historia completamente nueva sobre la vida de Peter Parker como héroe.

Y eso es algo bueno, porque…

Este es un Spider-Man más adulto y experimentado

Si estás cansado de escuchar acerca de toda la responsabilidad que viene de la mano de los grandes poderes, entonces este podría ser el videojuego de Spider-Man para ti. Insomniac dice que la historia original de Peter Parker no es parte del nuevo videojuego ––de hecho, esa es una historia antigua. En el Spider-Man de Marvel para PS4, nuestro héroe tiene 23 años y ha estado vagabundeando por el centro de la ciudad de Nueva York durante aproximadamente ocho años.

Tiene varios villanos icónicos para Spider-Man

Ocho años de luchar contra la delincuencia te pueden generar muchos enemigos ––y algunos de los enemigos más emblemáticos de Peter Parker aparecieron en el tráiler del videojuego presentado en el E3, incluidos Scorpion, Vulture, Electro, Rhino y Negative Man. Probablemente también habrá más villanos en el videojuego: en un avance que se presentó después, se puede ver el texto "Fisk" escrito en el costado de algunos edificios, el nombre detrás de otro némesis de Spiderman: el Kingpin.

Teniendo en cuenta el hecho de que Electro liberó a prácticamente todos los habitantes de la Prisión RAFT en el tráiler anterior, casi cualquier villano de Spider-Man es posible que haga su aparición.





Insomniac Games

Insomniac está pensando en que su red se mueva con agilidad

Habla con cualquier jefe de web sobre los juegos de Spider-Man, y un sólo título se vendrá a su mente: Spider-Man 2 de 2004. Un enlace a la película de Tobey Maguire del mismo nombre, en donde el videojuego dio en el clavo en la agilidad con la que se desplazaba a través de su red ––y los videojuegos de Spider-Man han estado persiguiendo esa habilidad desde entonces. Es por eso que Insomniac Games ha sido categórico en las entrevistas y afirma que ofrecerá la sensación crucial de movimiento correcto. A principios de este año, GameInformer le preguntó al director creativo Bryan Intihar si las redes se adherirían perfectamente a los edificios. Su respuesta lo dijo todo: "Más vale que así sea si quiero que este juego se venda totalmente".

La pregunta y la respuesta pueden ser un cliché, pero la mecánica del juego no lo es. Los juegos anteriores de Spidey han demostrado que tener una física semirealista es esencial para darle a un videojuego una auténtica sensación de Spider-Man. Las redes tienen que adherirse a puntos reales del mundo, el impulso de Spidey debe ser dictado por la forma en que el jugador se balancea y cómo suelta sus correas, y el movimiento debe ser rápido, fluido e ininterrumpido. De acuerdo con las primeras impresiones, el Spider-Man de Marvel para PS4 tomó todo eso en consideración ––presenta un sistema de movimiento que es fácil de aprender, pero ofrece a los jugadores un control matizado del héroe protagonista del juego.

En resumen, el movimiento puede ser lo suficientemente divertido como para ser un videojuego en sí mismo. Y tiene que serlo.

Los Avengers podrían llegar al videojuego... podrían

Mira detenidamente las imágenes del videojuego Spider-Man que se desplaza por Manhattan y podrías ver la torre de Los Avengers en el fondo. Por sí solo, eso podría ser sólo un guiño astuto al resto del universo de comics de Marvel, pero cuando se trata de las E3, pueden significar señales claras. Específicamente, un mostrador con un periódico de utilería tenía anuncios inmobiliarios de la propiedad que guarda la mansión de Los Avengers en los cómics. También hay referencias al bufete de abogados de Daredevil.

El videojuego tiene el Modo Cámara y también selfie

Insomniac Games

Si pudieras escalar el edificio más alto de Nueva York, probablemente también te tomarías una selfie. Pues ahora podrás hacerlo: el trabajo diario de Peter Parker ha hecho la transición a un modo de fotografía durante el videojuego ––lo que te permite crear imágenes cuidadosamente hechas de la mano del escalador de paredes en acción o detenerte y tomarte una selfie con un civil que pasa por ahí. Gran detalle.

Spider-Man no es el único personaje que puedes jugar

No, no estamos hablando del hecho de que puedes jugar como el alter-ego de Spider-Man, Peter Parker ––según una entrevista de Game Informer, la novia de Spider-Man, Mary Jane Watson, también puede jugarse. Aún no se ha revelado cómo se desarrollarán las misiones de Mary Jane, pero el director creativo Bryan Intihar dice que será una especie de periodista de investigación. "Mary Jane va a sorprender a mucha gente en este juego", dice.

Puede haber otro personaje jugable, también…

Miles Morales está en el juego



Insomniac Games

El trailer del videojuego E3 2017 terminó revelando la presencia de un personaje favorito de los fans: Miles Morales. Este personaje no ha aparecido en el universo cinematográfico de Marvel, pero en los cómics, toma el papel de un segundo Spider-Man más joven que es originario de un universo alternativo. Sí, los comics son raros y complicados. Insomniac no ha revelado si va a ser un personaje jugable en el último juego, o si sólo se trata de una divertida aparición. De acuerdo con el marketing en E3, Miles también tendrá un don para la robótica, lo que sugiere que jugará un papel clave en la historia. De cualquier manera, su presencia en el trailer es definitivamente intrigante.

Está llegando en un buen momento, también ––sólo unos meses después del lanzamiento del juego, Miles Morales tendrá su propia película: Spider-Man: Into the Spider-verse. Tampoco ésta es parte del universo cinematográfico de Marvel, pero es una película de dibujos animados que luce como si estuviese haciendo profundas inmersiones en Marvel.

¡La historia promete ser intensa!

Los detalles sobre la historia del videojuego han sido bastante escasos. Sabemos que Spider-man ha estado en el rol de héroe durante unos años, y que Negative Man es uno de los principales villanos ––pero lo que está en juego en el videojuego no se ha aclarado aún. Sabemos, al menos, ¡que estará lleno de acción! En un nuevo tráiler de la historia presentado durante el Comic-con 2018 de San Diego, vemos a Spider-man balanceándose a través de explosiones, luchando entre la vida y la muerte contra supervillanos y dejando vagas referencias a cómo toda la ciudad necesita su ayuda. Las apuestas son altas. Lo que sea que sean.

El combate será fluído pero suave...

Batman: Arkham Asylum estableció un estándar para el combate libre y suave que fluye naturalmente entre los ataques, la defensa y el movimiento ––y se convirtió en un estándar de alta calidad para los videojuegos de superhéroes. Spider-Man parece seguir el ejemplo: los primeros avances del combate muestran un complejo sistema de aspecto natural que a veces se parece menos al videojuego, y más parecido a una caricatura coreografiada. Observar a Spider-Man encadenando sus ataques y destrozando a sus enemigos es asombroso.

Todavía no sabemos muchos detalles sobre cómo funciona el sistema, pero el clip anterior muestra que Spider-Man tiene una "barra de enfoque" que se llena cuando pelea ––que puede usarse para ejecutar ataques especiales o curar . También sabemos que el juego funciona en un sistema de progresión que te permitirá obtener más ataques y habilidades de movimiento a medida que avanza el juego. Eso no es lo único que puedes desbloquear, tampoco...

Spider-Man tiene varios vestuarios



¿No te gusta la nueva imagen de Spider-Man? No hay problema. Insomniac ha confirmado que Parker tendrá todo un armario de trajes alternativos para cambiarse ––incluyendo un traje de Spider-Man de punk rock (completo con un chaleco de mezclilla y, aparentemente, una guitarra eléctrica) y un traje basado en el traje Iron Spider de Tom Holland que usó en Avengers: Infinity War.

¿Quieres más? Tampoco tendrás que pagar por ellos. Intihar dice que el juego no tendrá microtransacciones.

Puedes jugarlo en Spider-Man para PS4, Edición Limitada



Revealed! Limited Edition 1TB PS4 Pro suits up in Amazing Red for Marvel's Spider-Man on September 7. First hardware shots: https://t.co/LQo0G9O2xT #SpiderManPS4 pic.twitter.com/KzTdKSv1RV — PlayStation (@PlayStation) July 19, 2018

Claro, técnicamente el videojuego se jugará en cualquier PS4, pero si no juegas Spider-Man vestido de rojo, con un hardware cubierto con el logotipo, ¿realmente estarías jugando Spider-man?

Podrás jugarlo este año

Spider-Man de Marvel para PlayStation 4 llegará a las tiendas el próximo 7 de septiembre de 2018.

