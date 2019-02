Sphero RVR: un juguete que quiere ser tu kit de robótica del futuro

Bryan Rowe

A primera vista, el juguete robótico más nuevo de Sphero parece uno de esos cochecitos a control remoto.

En muchos sentidos, eso es lo que es. El cofundador y director creativo de Sphero, Adam Wilson, maneja el pequeño tanque de ruedas usando una aplicación en su teléfono. Es veloz, puede girar y pivotar y tiene buena tracción. También se ve lindo, pero casi como algo salido de un juego de Lego Mindstorms.

Probablemente no sea del todo un accidente. RVR no es un juguete: es una base para la robótica. El nuevo robot de US$250, que se lanzará en septiembre, es casi como la base móvil en la que puedes crear más cosas más adelante. Si eso suena vago, bueno ... eso es porque aún no he visto el resto de la visión de Sphero para RVR. Pero suena como un puente hacia el mundo de robots de gama alta con un presupuesto muy reducido.

Misty Robotics, un spin-off de Sphero, tiene un robot hackeable llamado Misty II que puede crear prototipos de robots para hogares y empresas en el futuro ... pero cuesta US$2,000. Tal vez Sphero RVR puede ser como el kit para presupuestos más ajustados. RVR cuesta una fracción de eso para la base, y la compañía también venderá piezas adicionales para colocar en la parte superior que se pueden conectar a través del puerto serie del robot. Al igual que otros productos Sphero, los RVR se están lanzando como una campaña en Kickstarter para ir creando interés (las personas que lo pidan por adelantado recibirán un descuento de US$50).

Sphero

Lo más interesante del RVR son las cosas con las que podría conectarse. Se conectará con el hardware Raspberry Pi, con los procesadores Micro: Bit o Arduino y otros complementos. Wilson dice que llegarán otras partes personalizadas, incluyendo cámaras conectadas a Wi-Fi. ¿Agregar un brazo de robot, o un programa en Python o Java? Claro, RVR también hará eso posible. Sphero se está asociando con Sparkfun Electronics para ofrecer algunos módulos que podrían usarse con RVR, pero también puedes poner tus propias partes y adjuntarlas a la parte superior del RVR. En teoría, tú podrías construir un conjunto similar de herramientas para hacer un mini robot Misty.

Fuera de la caja, el RVR es mucho más simple. Luce como un robot básico controlado a distancia pero programable. Además de los dos sensores infrarrojos, el RVR también tiene un nuevo módulo de detección de color que proviene de la reciente adquisición de Specdrums. Se trata de anillos portátiles que convierten los colores en notas musicales. La tecnología de detección de color se puede utilizar para leer bandas de color en las tarjetas que ayudan al RVR a navegar, o se puede crear una nueva programación basada en el color sobre la marcha. (Los sensores con los que viene a bordo incluyen un sensor de color, sensor de luz, IR, magnetómetro, acelerómetro y giroscopio).

Sphero

Al igual que los otros productos Sphero centrados en la educación o en el hogar, el RVR funcionará con una aplicación más básica con control remoto y una aplicación EDU centrada en el profesor. Pero es la capacidad del robot para desprender su parte superior y las cosas que puedes poner ahí lo que distingue a este pequeño robot de las otras ofertas de la compañía.

El RVR está reforzado con una jaula antivuelco, una capacidad para manejar sobre mis tenis con sus grandes pisadas y es lo suficientemente potente como para escalar ángulos de 45 grados. Wilson imagina que el RVR habilitará a los hackers, estudiantes o aspirantes a la robótica con una base sólida, móvil y con capacidad de navegación. Tal vez este pequeño robot podría estar equipado con sensores climáticos, cámaras de detección de profundidad de malla de habitaciones o un dispensador de botanas.

Es muy poco lo que puedo decir sobre RVR en este momento, porque todo lo que pude ver en mi breve demostración fue qué tan bien se mueve. Pero si este RVR puede ser tan abierto –y flexible– como lo promete Sphero, podría ser fascinante, especialmente en comparación con los robots de precios similares pero no programables como el Anki Vector.

Tengo mucha curiosidad por ver qué podrá hacer el RVR cuando llegue al mercado más tarde este año.