SpaceX

Elon Musk no bromea. El sudafricano empresario ya comenzó los planes para hacer de SpaceX, su compañía espacial, en una empresa privada y de clase turista, comenzando con un viaje a la Luna en 2018.

El lunes, SpaceX anunció que dos civiles ya hicieron un pago adelantado "sustancial" y el viaje se hará en la segunda mitad de 2018. Las personas que harán el viaje se acercaron a SpaceX para hacer el viaje y el entrenamiento y pruebas físicas comenzarán este año, dice la compañía en el comunicado.

El viaje tomará alrededor de una semana y lo que hará es pasar por la Luna, rodear su circunferencia y volver a la Tierra. SpaceX usará para este viaje una nave Dragon 2 junto a un cohete Falcon.

SpaceX dice que ya hay otros civiles interesados en hacer estos viajes. Es importante reiterar que las personas que harán el viaje en 2018 no son astronautas, sino civiles.

El comunicado no menciona el precio exacto que tendrá el viaje a la Luna y de regreso. De acuerdo con The Verge, el viaje no necesita de un permiso por parte de la Organización de las Naciones Unidas, pero sí de un permiso por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA en inglés).

SpaceX dice que la Dragon 2 siempre fue pensada para transportar humanos y que la misión a la Luna servirá de ayuda para un plan aún más ambicioso: llevar humanos a Marte, algo que el propio Musk dijo que costaría unos US$200,000.

Y como diría Frank Sinatra, Fly me to the moon, let me play among the stars.