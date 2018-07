SpaceX rompe récords con su Falcon 9

Video capture by Eric Mack/CNET

SpaceX lanzó su segundo cohete Falcon 9 "bloque 5" en la oscuridad desde Florida la madrugada del domingo a la hora local, y fue cargado con el satélite de comunicaciones comerciales más pesado jamás construido.

El nuevo impulsor arrancó desde Cabo Cañaveral a la 1:50 a.m. hora del Este de EE.UU. con el satélite Telstar 18 Vantage de banda ancha, una bestia de 15,600 libras (7,016 kilogramos) que ofrecerá conectividad a los clientes en el continente americano.

Esta enorme nave espacial es ideal para el bloque 5, que el presidente ejecutivo de SpaceX, Elon Musk ha llamado la "versión final" del Falcon 9, capaz de elevarse un poco más y listo para ser reutilizado hasta 10 veces sin reacondicionamiento. SpaceX lanzó el primer cohete del bloque 5 en mayo y lanzará un tercero desde California la próxima semana. El primer re-vuelo de un bloque 5 Falcon 9 aún no ha sido anunciado.

El lanzamiento del domingo por la mañana fue seguido por un aterrizaje exitoso en la nave espacial "Of Course I Still Love You" estacionada en el Océano Atlántico.

SpaceX tiene otro lanzamiento de bloque 5 planificado para el miércoles desde la Base de la Fuerza Aérea de Vandenburg en California. Esa misión enviará 10 nuevos satélites de comunicaciones Iridium a órbita.