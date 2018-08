SpaceX reutilizará el cohete Falcon 9 por primera vez

Agrandar Imagen SpaceX

Durante 15 años, SpaceX de Elon Musk ha trabajado para crear cohetes que pueden volar al espacio en repetidas ocasiones. Hasta ahora, ninguno de sus cohetes Falcon 9 se ha volado más veces, pero esto podría cambiar con un cohete que está programado para lanzarse el martes desde Cabo Cañaveral, Florida.

Por primera vez, SpaceX lanzará un cohete Falcon 9 Block 5 que se había utilizado anteriormente. El Block 5 es la versión final del cohete de la empresa, diseñado para usarse hasta 10 veces sin necesidad de reparaciones y volar hasta 100 veces durante todo su ciclo de vida.

El primer lanzamiento del Falcon 9 Block 5 transportó al satélite Bangabandhu de Bangladesh al espacio en mayo. Este mismo cohete se usará el martes para lanzar el satélite Merah Putik, de Indonesia. El cohete ha sido desmantelado y reconstruido luego de su primer vuelo para revisar que se desempeñó conforme a lo esperado y que puede volar de nuevo sin tener que ser desmantelado en el futuro.

Si todo sale bien, el cohete enviará el satélite de comunicaciones indonesio para luego aterrizar en la nave Of Course I Still Love You que está estacionada en el Océano Atlántico. El cohete luego se inspeccionará y preparará para una tercera misión.

La reutilización de cohetes es una parte clave en la visión de la empresa de hacer que los viajes espaciales sean más baratos y sencillos.

El lanzamiento del martes está programado para las 1:18 a.m. EST (10:18 p.m. PST de este lunes).