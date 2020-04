SpaceX prohíbe a sus empleados usar Zoom: reporte

Sarah Tew/CNET

SpaceX, la compañía de viajes espaciales propiedad de Elon Musk, ha prohibido a sus empleados utilizar la aplicación de videollamadas Zoom.

La medida se ha tomado debido a serias preocupaciones de privacidad y seguridad, según un reporte de Reuters publicado el 1 de abril. De acuerdo con el reporte, SpaceX informó a sus empleados de la prohibición de usar Zoom mediante un correo electrónico. "Entendemos que muchos de nosotros estábamos usando esta herramienta para conferencias y reuniones de apoyo", dijo SpaceX en el correo. "Mejor utiliza el correo electrónico, mensajes de texto o teléfono como medios alternativos de comunicación".

La compañía no especificado los motivos por los que ha tomado esta decisión, pero reportes recientes aseguran que la aplicación no cuenta con las medidas de seguridad que asegura tener y que las videoconferencias no están realmente encriptadas de extremo a extremo.

Pero SpaceX no es la única compañía que no permite el uso de Zoom a sus empleados para temas relacionados con el trabajo. Según un reporte reciente, Apple tampoco permite el uso de Zoom entre sus empleados que trabajan desde casa pues les ha pedido reforzar los cuidados de seguridad, en caso de trabajar con proyectos secretos. En lugar de Zoom, Apple opta porque sus empleados usen FaceTime (su propio servicio de videoconferencia), Jabber o WebEx.