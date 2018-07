SpaceX

Apenas tres días después de haber lanzado y aterrizado la más reciente versión de su cohete Falcon 9 en Florida, SpaceX busca lanzar otro cohete llamado Bloque 5 desde California el miércoles temprano.

La empresa propiedad de Elon Musk tiene programado el lanzamiento de 10 satélites para la compañía de telefonía satelital Iridium desde la base de Vandenburg de la Fuerza Aérea para antes del amanecer. Este sería el séptimo de ocho lanzamientos planeados por SpaceX para actualizar la constelación satelital de Iridium.

SpaceX tratará de nuevo recuperar más que antes los Falcon 9 al intentar un aterrizaje en una embarcación no tripulada llamada Just Read The Instructions, que está estacionada en el Pacífico, e incluso atrapando las dos mitades del carenado (el cono de la nariz en la parte superior del cohete) mediante una red gigante montada en el barco Mr. Steven. La compañía ya ha logrado realizar correctamente los aterrizajes de manera rutinaria, aunque ha tenido éxito limitado en la recuperación de los carenados.

Este también será el tercer aterrizaje directo de un nuevo Bloque 5 Falcon 9, el cual está diseñado para una reutilización radical, quizá hasta de unos 100 vuelos durante su vida útil. La idea es que SpaceX sea capaz de traer un Bloque 5 usado para su inspección y luego enviarlo de regreso para otro lanzamiento hasta 10 veces seguidas sin ninguna renovación. Hasta ahora, sin embargo, no hemos sabido cuándo la compañía espera relanzar un Bloque 5 por primera vez.

El lanzamiento está programado para las 4:39 a.m. hora del Pacífico de Estados Unidos del miércoles por la mañana y será transmitido en vivo, empezando 15 minutos antes del lanzamiento.