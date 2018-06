SpaceX: Todo lo que tienes que saber de la compañía espacial de Elon Musk

SpaceX, la compañía de cohetes fundada por el multimillonario tecnológico Elon Musk, tendrá tantas posibilidades como la NASA de acaparar los titulares en estos días.

Captura de video por Amanda Kooser/CNET

Pero si te ha costado trabajo mantenerte al día con todos los planes que tiene SpaceX para rediseñar la industria aeroespacial, reemplazar los vuelos internacionales con lanzamientos de cohetes orbitales, crear una red global de banda ancha y construir un gran asentamiento humano en Marte, no te preocupes: creamos esta premier de SpaceX para que puedas ponerte al día a la velocidad de la luz.

Así comenzó SpaceX

En 2002, Musk y sus amigos viajaron a Rusia para comprar un misil balístico intercontinental reformado. El prodigio de Silicon Valley que hizo millones de dólares en startups de Internet no estaba pensando en comenzar un negocio en ese momento. Quería gastar una gran parte, o tal vez toda su fortuna, en un artilugio que pudiera revitalizar el interés de financiar a la NASA y la exploración espacial.

La idea era comprar un cohete ruso en el mercado de lo barato y usado para enviar plantas o ratones a Marte ––y con suerte traerlos de vuelta también. Idealmente, este espectáculo volvería a entusiasmar al mundo sobre el espacio. Sin embargo, la reunión de Musk en Moscú no resultó muy bien y decidió que él mismo podía construir cohetes, calculando que podría convencer a los contratistas de lanzamientos existentes de contar con su apoyo en el proceso. SpaceX se fundó sólo unos meses después.

¿Qué es un cohete Falcon 9?

Inicialmente, Musk esperaba llegar a Marte para 2010, pero poner en órbita sólo uno de sus cohetes le tomó seis años. Un SpaceX Falcon 1 orbitó la Tierra por primera vez el 28 de septiembre de 2008. Este allanó el camino para una versión de nueve motores del cohete, el Falcon 9, el caballo de batalla de la compañía desde su primer lanzamiento en 2010.

El Falcon 9 es un cohete orbital de dos etapas que se ha utilizado para lanzar satélites para empresas y gobiernos, reabastecer la Estación Espacial Internacional e, incluso, enviar el avión espacial supersecreto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en sus misteriosas y largas misiones. En los últimos ocho años, la compañía ha volado más de 50 misiones Falcon 9.

Lo que realmente diferencia al Falcon 9 de la competencia es su capacidad sin precedentes de enviar una carga a la órbita y luego hacer que su primera etapa vuelva a aterrizar en la Tierra o en una plataforma flotante con dron de aterrizaje en el mar, otra innovación de SpaceX. Después de algunos intentos explosivos fallidos, un Falcon 9 finalmente aterrizó con éxito el 22 de diciembre de 2015 y unos meses más tarde en una plataforma controlada por un dron por primera vez. Varios cohetes Falcon 9 fueron recuperados y han sido regenerados y reubicados. El 11 de mayo de 2018, SpaceX lanzó su primer cohete Falcon 9 Block 5, la "versión final" diseñada para volver a funcionar hasta 100 veces con renovaciones periódicas.

Un Dragón que vuela

La nave Dragón de SpaceX se ha utilizado para transportar carga a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés). Dragón fue la primera nave espacial comercial recuperada después de hacer un viaje a la órbita. SpaceX está trabajando en una segunda versión del Dragón que pretende utilizar para enviar humanos al espacio y a la ISS tan pronto como finales de 2018 o principios de 2019.

Alza el vuelo el Falcon Heavy

SpaceX captó la atención mundial en febrero pasado cuando lanzó su Falcon Heavy con éxito, el cohete más potente lanzado en Estados Unidos desde el Saturno V que envió astronautas a la Luna. Básicamente, tres cohetes Falcon 9 atados el uno al otro era el enorme sistema de lanzamiento que envió una carga de prueba que consistía en el propio Tesla Roadster rojo de Musk en dirección a Marte. Dos de los tres Falcon 9 que formaban el Falcon Heavy después aterrizaron con éxito casi simultáneamente en Cabo Cañaveral.

Más de 15 años después de su viaje inicial a Moscú, Musk finalmente logró el espectáculo internacional que había concebido en 2001, pero también creó un negocio rentable en el proceso.

Así puedes seguir los vuelos del Falcon

Puedes ver cada lanzamiento de los Falcon 9 y Falcon Heavy a través del sitio Web de la compañía y su canal de YouTube. Cada transmisión generalmente se activa unos 15 minutos antes de la hora de lanzamiento programada.

Si quieres mantenerte al día con el calendario de lanzamientos que cambia constantemente, la mejor fuente es el historial de Twitter de SpaceX. También es una buena idea seguir la cuenta de Elon Musk si aún no lo haces.

Un BFR (gran Falcon) a Marte

SpaceX planea usar su Falcon Heavy para lanzar algunas grandes cargas en los próximos meses, pero ya está trabajando en un cohete aun más grande, el Gran Cohete Falcon o "BFR" (siglas de Big Falcon Rocket o Big F *** ing Rocket). Musk espera que este cohete aun más masivo pueda transportar cargas y eventualmente humanos alrededor del mundo y del Sistema Solar. Él visualiza el uso del BFR para transportar personas en vuelos internacionales superrápidos a través del espacio y, finalmente, a las bases que aún no se han construido en la Luna, Marte y más allá.

Musk ofreció sus planes de viaje para Marte en las últimas dos reuniones del Congreso Aeronáutico Internacional, pero todavía no ha dado muchos detalles sobre cómo sería la vida en el Planeta Rojo. Dijo que SpaceX está interesado principalmente en proporcionar el transporte y al mismo tiempo permitir que otros se preocupen por la infraestructura. Sin embargo, la presidenta de la compañía, Gwynne Shotwell, dijo que podría tener sentido para la empresa hermana de SpaceX, The Boring Company, perforar túneles en Marte que podrían ser utilizados para que los humanos pudieran habitar.

Lugares de interés en 'Starlink'

SpaceX no sólo está trabajando en llevar cosas al espacio, también espera usar el espacio para llevarte el universo hasta donde estés. La compañía lanzó un par de satélites de prueba diseñados para ser el primer paso hacia el despliegue de una constelación masiva de satélites de banda ancha. El plan, conocido como "Starlink", consiste en utilizar casi 12,000 satélites en una órbita terrestre baja para cubrir el globo terráqueo con acceso a Internet de alta velocidad. La compañía dice que el servicio podría crear una nueva corriente de ingresos para ayudar a financiar sus onerosas ambiciones de llegar a Marte.

¿Qué sigue?

SpaceX nació como el objetivo de llegar a Marte desde su inicio, pero Musk también está dispuesto a ayudar a enviar turistas en un vuelo alrededor de la Luna, además de que la compañía participa en proyectos en la Tierra no relacionados con el espacio como el concepto de tránsito de alta velocidad Hyperloop. La empresa de Musk de perforación de túneles y mitigación de tráfico, Boring Company, también se encuentra principalmente en la sede de SpaceX en el sur de California.

A diferencia de la otra gran compañía de Musk, Tesla Motors, SpaceX no cotiza en la bolsa de valores y no está sujeta a los caprichos de numerosos inversores. Musk ha dicho que no planea que SpaceX sea pública hasta que la compañía logre sus ambiciones de llegar a Marte. Eso significa que SpaceX podría ser el hogar de cualquier otro futuro proyecto 'Muskiano' paralelo como Hyperloop y la Boring Company mientras logra el objetivo.

