SpaceX acelera despliegue de su nueva flotilla de cohetes Falcon 9

SpaceX

SpaceX planea lanzar su segundo cohete Block 5 Falcon 9 desde Cabo Cañaveral, Florida, en tempranas horas del domingo. En su viaje de retorno, el cohete aterrizará sobre el barco Of Course I Still Love You en el Océano Atlántico.

El cohete realizará una misión comercial rutinaria en la que llevará al espacio al satélite de comunicaciones Telstar 19 Vantage que provee conexión de Internet de banda ancha a los consumidores en el continente americano.

Block 5 representa la versión final del Falcon 9, según Elon Musk, con mejoras en la potencia del impulso y facilita la reutilización del cohete hasta 10 veces sin reacondicionamiento y hasta 100 veces en toda su vida. El primero de estos cohetes se lanzó en mayo y se espera que un tercero lance una serie de 10 satélites de comunicaciones Iridium desde la base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California el miércoles.

SpaceX está planeando realizar todos los lanzamientos de ahora en adelante con cohetes Block 5. Aún no está claro cuándo un cohete Block 5 Falcon 9 sea relanzado por primera vez.

El lanzamiento del domingo está previsto para la 1:50 a.m. hora del Este y se transmitirá en vivo.