Space Force: Una comedia espacial que despega con problemas

Cuesta definir qué tipo de comedia es Space Force, la serie con Steve Carell que Netflix estrena el viernes, 29 de mayo. Es una comedia elegante y de ritmo pausado, con chistes inteligentes pero espaciados, más interesada en las relaciones entre los personajes que en los gags cómicos, con cierta dosis de sátira política pero sin que esta sea medular de la trama.

En pocas palabras, Space Force exige paciencia del espectador, lo que puede resultar fatal en esta época en la que las series apelan a un humor ágil y que, como si fuesen un cohete, ganan altura con rapidez apoyadas en chistes que van a la velocidad del sonido (como Rick and Morty o What We Do in the Shadows, por ejemplo).

CNET en Español tuvo acceso a los diez episodios de su primera temporada, cocreada por el propio Carell y por el respetado Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation), uno de los guionistas humorísticos más importantes de la TV estadounidense de los últimos 20 años.

Space Force trata sobre la creación de una nueva rama del ejército estadounidense, la denominada Fuerza Espacial, a la que se pone bajo el comando del General Mark R. Naird (Carell). Este militar deja Washington D.C. y se muda con su esposa (Lisa Kudrow) e hija (Diana Silvers) a una base militar en el desierto de Colorado.

El General Naird, militar estricto y nada efusivo, debe demostrar que la Fuerza Espacial es un éxito y que es capaz de volver a poner un astronauta estadounidense en la Luna. Para ello debe llegar a acuerdos y aceptar los consejos del jefe científico de la base, el Dr. Adrian Mallory (John Malkovich).

Pero este no es el único desafío que enfrenta el protagonista, quien debe criar a una hija adolescente, que resiente el poco tiempo que le dedica su padre, al mismo tiempo que debe sortear las presiones del gobierno en Washington y de un general rival (Noah Emmerich) para que produzca resultados rápidos, ahora que China y Rusia se unieron a la carrera espacial.

La serie cuenta con un elenco de lujo, liderado por Carell y Malkovich, pero que también se nutre de un elenco de actores secundarios que brilla, como es el caso de Diana Silvers, Ben Schwartz, Jimmy O. Yang, Tawny Newsome y Don Lake. Aquí es necesario destacar la participación de Fred Willard, fallecido el pasado 16 de mayo, quien hace un breve papel como el padre del General Naird.

Con este elenco, y los personajes a los que dan vida, Space Force apuesta por centrarse en el día a día de la base y en cómo se crea una rama del ejército. A medida que avanza la temporada el tema de la exploración espacial toma fuerza. Como se dijo antes, hay sátira política pero nunca se menciona explícitamente al presidente estadounidense que recientemente creó su propia Fuerza Espacial.

Resta saber si el público comprará la interpretación de Carell, quien crea un personaje serio, inflexible y reprimido en el General Naird, lo que resulta muy diferente a lo que la audiencia espera del actor. Más divertido resulta ser Schwartz (Parks and Recreation) como el jefe de relaciones públicas de la Fuerza Espacial. Malkovich también es meritorio pues dota al Dr. Mallory de rasgos interesantes (su manera de vestir, cómo sube las escaleras).

Quizás lo mejor en Space Force es su diseño de producción, filmada con encuadres panorámicos y con escenarios y efectos visuales de primera. Sin duda, debe ser una de las comedias más costosas producidas actualmente en la TV y en las plataformas de streaming.

Quien esto escribe disfrutó de Space Force, pero reconoce que la serie es muy lenta y cuenta con poco humor en los primeros episodios, lo que puede -- y de seguro -- desanimará a la gran audiencia. Pero su cocreador, Greg Daniels, es un guionista humorístico genial, por lo que la primera temporada pudiera ser un pequeño paso para la serie pero un gran paso para mejorarla en una segunda temporada, si cabe parafrasear a Neil Armstrong.

Space Force se estrena el 29 de mayo en Netflix.